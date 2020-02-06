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醫為抗疫錯過婚禮 隔玻璃向未婚妻喊話：欠你的婚約用一生守候

聯合新聞網 / 綜合報導
四川成都醫生張仕華透過隔離區玻璃向未婚妻表達愛意與歉意。圖／澎湃新聞

新型冠狀病毒在中國大陸湖北省武漢市爆發起，至今已經成為全球所關注的重大議題。而處於防疫第一線的中國大陸也出現了許多「抗疫英雄」，為搶救病患的生命和防止疫情擴散，不眠不休的努力著。

中國大陸四川省成都市的醫生張仕華便是一例。根據澎湃新聞報導，張仕華是成都市郫都區人民醫院的內科醫生，在疫情爆發之後，他第一時間報名，成為醫院第一批疫情防控黨員突擊隊隊員。他自1月21日起便進入隔離病區和冠狀病毒搏鬥，以致於無法參加自己原訂在2月2日的婚禮。他以字條隔著隔離區的玻璃，向未婚妻表達歉意：「今天，我欠你一個婚約；今生，我用一生去守護。」

張仕華的未婚妻劉鑫在接受訪問時表示，「他能走在疫情抗戰的第一線，我也覺得非常支持他，希望他可以平安回來。希望張仕華可以加油、中國也可以加油、武漢也可以加油。你們都一定要平安回來：所有的醫護人員、所有為這場疫情抗戰做出努力的所有的人，都可以平平安安的回家。」

大陸網友們紛紛在新聞下感動留言：「你老公現在守護世界，以後守護你一生！」、「以後可以驕傲的說：我老公是拯救過世界的男人」、「餘生，你們一定是最幸福的人」、「遇到這樣的老公，你會幸福一輩子」、「你守護世界，我守護你」、「醫護人員、軍人、科學家們，才是我們整個社會最應該崇拜和追崇的明星」、「你們的付出會得到全國人民的祝福」

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