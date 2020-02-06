全家都怕武漢肺炎！90歲婆婆獨自照顧兒子 感人字條惹哭網友

武漢肺炎疫情肆虐，不少人在對抗新型冠狀病毒的同時，也向眾人傳遞正能量。一名醫生3日發文表示，有名高齡90歲的婆婆，半夜自己來做體檢。一問之下才發現，原來婆婆的兒子確診武漢肺炎，婆婆已經自己照顧兒子5天了。離開前，這名婆婆還留了字條給兒子，感人的內容讓一旁的護士為之動容。

這名武漢協和醫院小兒內分泌科醫師，在微博帳號「小兒內分泌林醫生」中發文說到，3日凌晨2點，一位高齡90歲的老奶奶獨自找他體檢，讓這位醫生感到很疑惑，「我問家裡怎麼沒有人陪她一起來，她說她兒子被感染肺炎，住在重症監護室」。婆婆接著提到，家裡的人都怕被感染，「但她已經90歲無所畏懼了」。

隨後婆婆跟護士借了紙和筆，留了一張字條鼓勵兒子，並請護士轉交500元人民幣的現金給兒子，讓他託人購買生活用品。字條中寫到：「兒子，要挺住、要堅強、戰勝病魔，要配合醫生治療；呼吸器不舒服，要忍一忍……」字字句句中流露出這位母親對兒子的掛念，讓網友們感動不已。

網友紛紛留言表示，「不是90歲無所畏懼，是母愛偉大」、「為母則剛，見識了大風大浪」、「母愛如山」、「看哭了，天下父母心」、「我淚如雨下啊」、「年紀再大，也是媽媽的孩子」。網友也為這位婆婆加油，「婆婆注意身體」、「婆婆一定要堅持住」、「希望婆婆平安健康！」