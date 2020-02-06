武漢「萬家宴」疑引爆社區感染 36棟大樓遭貼「發燒警告」

中國武漢肺炎疫情持續擴大，目前中國全省確診案例共有28000多起，而死亡人數來到563位，剛開始疫情爆出時，武漢當地仍舉辦「萬家宴」，超過4萬個家庭參加，多數未戴口罩一起共桌吃飯，而近期中國媒體也爆出曾舉行萬家宴的武漢百步亭社區有多位高度疑似武漢肺炎發燒患者，且有至少10人確診，有33棟大樓遭工作人員張貼「發燒警告」。

根據「經濟觀察網」報導，百步亭社區是武漢知名大社區，其中有9個小區，而上月19日舉行的萬家宴是該社區內的一項傳統活動，今年已舉行到第20屆，上月的活動匯聚了超過4萬個家庭，一同享用1.3萬道菜餚。而當時正值武漢肺炎被爆出的階段，武漢市長周先旺表示因先前武漢肺炎遭判斷為有限度人傳人才決定繼續舉辦。

4日武漢百步亭社區傳出有多個小區已出現發燒病患，其中百步亭社區內的安居苑55棟樓裡，有33棟出現發燒患者，而百合苑36棟樓裡也有17棟出現發燒病患，報導指出百步亭社區內的怡康苑住戶被分為5個單位網格，至4日為止其中一網格已出現至少10人確診，醫院檢驗出有高度疑似武漢肺炎的超過30例、輕症在家的則有10例。有工作人員向陸媒透露，各大醫院床位緊繃，居委會每天分配到的床位名額只有一位，但怡康苑一單位網格就有近40位高度重症疑似病患在排位。

根據「新京報」報導，百步亭社區的安居苑裡有36棟大樓遭社區工作人員貼上「發燒警告」，經求證後工作人員表示門前貼有警告之大樓代表內有最少1戶、最多2戶體溫超過37.2攝氏度以上的發燒人員，對於住戶頻頻出現發燒症狀，百步亭社區悅秀苑居委會則表示目前每個小區居委會每天有一個檢驗核酸名額，社區會幫住戶上報排隊，等名額到後會即刻通知病患檢查。