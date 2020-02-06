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創新高！ 陸單日死亡73例 確診破2.8萬

聯合晚報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
武漢疫情嚴重，武漢國際會展中心已改為收治患者的臨時醫院。 歐新社

大陸武漢肺炎疫情確診病例突破2.8萬人大關，5日單日死亡數73例再創新高。大陸國家衛健委今日發布武漢肺炎疫情最新統計，5日30個省（自治區、直轄市）和新疆累計報告確診病例2萬8007例，累計死亡病例563例。

5日新增確診病例3694例，新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例），單日死亡數73例再創新高。新增疑似病例5328例。

北韓傳7例確診 疑在山東感染 央視：假消息

除了大陸疫情高燒不退，武漢肺炎疫情也突破邊境封鎖，南韓媒體報導，北韓出現7例武漢肺炎確診患者，北韓人民軍最高司令官金正恩因此緊急下令，北韓全面中斷正在進行的全軍冬季訓練。

南韓媒體報導還指，北韓武漢肺炎確診患者是在山東從事外幣兌換工作的北韓餐廳女服務員，以及北韓駐中國青島領事館一名職員的妻子，她們回到北韓後，與家人親屬接觸導致疫情擴散。

不過，大陸央視網今日報導，北韓染疫的傳聞是個假消息，央視指，青島並未設立北韓領事館。

央視引述北韓保健省局長宋仁范接受北韓中央TV採訪時表示，目前存在發燒或咳嗽的可疑患者，正在接受隔離治療，但北韓目前沒有確診患者。央視指，這是疫潮發生以來，北韓首次正式發聲。

北韓是否封鎖疫情消息不得而知，據北韓中央電視臺和《勞動新聞》報導，北韓政府5日起進一步強化了與中國毗鄰地區的疫情防控工作，在兩江道惠山市、三池淵市，以及對臨近韓國的江原道地區都加緊了防疫。

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