滿是被防護罩勒過的痕跡…武漢最美醫護臉龐網讚翻

武漢肺炎延燒，大陸全境醫護正值防疫作戰的當下，有網友在微博轉貼一張來自湖北武漢天門醫院的護士臉龐。畫面中的女護士臉上滿是被防護罩勒過的痕跡，被網友讚許為最美麗的一張笑臉，也讓許多人感動，並為還在第一線防疫戰上努力的醫護人員加油打氣。

一名網友在微博上寫道：「這張臉讓人看到，人類面對天翻地覆的災變，面對苦難，在長時間堅持戰鬥崗位的疲勞下，在無期限的忍耐中，在重壓之下，在危險面前，是如何用純真的笑容，展示對死亡和虛無的巨大輕蔑的！」

大陸網友看到這張照片，有人說道：「她在笑，我想哭」、「最美笑容」，有人還讚她是戰疫第一線的美麗戰士，並且呼籲大家，若此時此刻只有恨，恐怕没人能支撐下来，能讓所有人心懸一線並同仇敵愾的，是對生的眷戀。也有網友表示「真想給她抹點藥膏」，並稱最近大家都辛苦了，口罩的印痕是小事，但憋的和健身用的阻氧口罩没區别好嗎？「我不敢想像她們怎麼一天要戴十幾小時的？」也有人說，湖北天門醫院的隔離條件太差，請大家幫幫在第一線打仗的醫護人員吧。