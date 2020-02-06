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陸熱議「疫情過後想幹什麼？」 網友感性留言：想見最怕見的她

聯合新聞網 / 綜合報導
武漢一名外出男子戴著口罩。 美聯社

武漢肺炎疫情在蔓延，除了重災區武漢，大陸至今已有近30個城市進入「封城」或「半封城」狀態，許多民眾被困在家裡無法外出。就有網友悶得發慌，在「天涯論壇」上發起討論「疫情過去以後最想幹什麼」，引起網友們熱烈討論。

發文網友表示，因為突如其來的疫情只能待在家，在家閒下來就想了不少東西，平時總覺得沒時間、顧慮太多，結果想做的事都沒做，等到疫情結束後，想來一場說走就走的旅行。大部分的網友願望同樣日常，諸如「盡早上班」、「戴著孩子到處逛逛」、「不戴口罩出門」、「想吃點好吃的」、「只想回歸正常生活」等等…都是許多人的願望。

有些人則被這次的疫情嚇到，想要為下次疫情做準備：「想要囤口罩、消毒水」、「評估生存環境條件，遠離大城市，到更安全的地方生存」、「考慮在外地買一間房，這次很多大樓封閉後都禁止非屋主進入，自己的房子有時甚至就是生命」、「移民」；也有人想對疫情的源頭出氣「把那個吃蝙蝠的傢伙找出來打一頓」、「就想去武漢問候一下武漢政府跟他們的十八代祖宗」。

有些網友在災禍前大徹大悟「災情過後，我一定更加珍愛生命，好好生活，用心迎接每一次日出日落」、「把所有房子都賣了，然後到處旅行，還真說不準啥時就掛…」、「把平時不敢做的事做了，把原本計畫多年以後要做的事做了」。也有浪漫派說，「要去見那個我想見卻怕見到的人，她已經為人婦為人母了，這麼多年都想見她卻害怕打擾她平靜的生活，而我還是一無所有。不過這一次我一定要去見她，只看一眼，我真怕永遠都見不到了。」

事實上，討論的網友們想歸想，回歸平靜後，生活很可能又回歸之前的庸庸碌碌，在柴米油鹽之中打轉，就像這兩個網友說的精確：「該怎麼樣還怎麼樣吧，大環境裡，很難有改變」、「別扯那麼遠，我就想知道疫情什麼時候能過去。」

位於法國的武漢肺炎確診患者隔離區，病患們戴著口罩活動。 美聯社

武漢肺炎 肺炎 社群媒體
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