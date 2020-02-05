護理師回家遭阻攔 門上竟被貼「醫護禁止進入」

大陸武漢肺炎疫情升溫，多地封城，甚至有護理師下班回到社區後卻被當地居民阻攔，害怕他們會攜帶病毒回家。 （美聯社） 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，由於病毒傳播力驚人，造成各地民眾陷入恐慌。日前中國大陸河南南陽市南石醫院多名護士下班回到社區後卻被當地居民阻攔，害怕他們會攜帶病毒回家，事後即使醫院高層和警察來處理都沒有用，最後護理師只能被迫在醫院的招待所休息。

根據「梨視頻」報導，日前河南南石醫院8名護理師下班返回租屋處，卻被多名居民阻攔，他們認為南石醫院為武漢肺炎的定點醫院，害怕護理師會攜帶病毒回家感染其他人，並在門口貼上了「醫務人員禁止入內」的標示，居民更表示，「要是身上帶著什麼病毒回來，傳染給我們那要算誰的」。

報導指出，事件從當天下午五點多直至晚上快九點，就連醫院高層和警察來處理都未能解決，最後院方只能安排她們住在醫院的招待所，護理師在冷風中站了將近四個小時並無奈的表示，「一直撐到快九點才進了我們租屋處的門，進去後卻是收拾東西讓我們出去住」。

護理師更委屈提到，「我們只是個在醫院上班的，每天拼死在前線給你們救治病人，現在卻被抵制是醫院的不讓回家」。事後將此事通報給南陽地方政府，南陽市防控指揮部直接公布通知解決醫護人員的出入問題，並且製作臨時通行證，持證人員必須放行，但現在仍有社區不承認通行證，仍有醫護人員住在醫院的招待所。