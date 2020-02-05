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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

陸高官隱瞞接武漢兒回鄉 送醫後兩人皆確診

2020-02-05 20:28聯合新聞網 綜合報導

湖南永州市人大副主任李農妹日前被爆出，刻意隱瞞兒子從武漢回來的事實，結果現在兩人...
湖南永州市人大副主任李農妹日前被爆出，刻意隱瞞兒子從武漢回來的事實，結果現在兩人均確診感染武漢肺炎。圖擷自新京報
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武漢肺炎疫情蔓延，感染人數不斷攀升，中國大陸境內確診病例已經超過兩萬例，不過沒想到湖南永州市人大副主任李農妹日前卻被爆出，刻意隱瞞兒子從武漢回來的事實，結果現在兩人均確診感染武漢肺炎，目前永州防控工作領導小組已介入調查此事，相關接觸的48人也已被隔離。

目前大陸許多省市已經被封城，相關單位也要求若有發燒或和武漢人有接觸者都須自行通報，但根據「新京報」報導，有知情人士爆料指出，李農妹的兒子在武漢一所高中讀書，過年前從武漢回到永州但她卻知情不報，結果兩人均確診為武漢肺炎，目前已經被轉送到永州市中心醫院感染科隔離病房治療。

報導指出，李農妹確診前還曾與其他高官開會，且沒有自行隔離，已和多人接觸過，過年期間還曾返鄉拜年、聚餐，確診前的行程，目前僅被證實她曾前往湖南江華縣，但其他狀況則不便透露。而當她發覺自己和兒子體溫異常時，他們並沒有到發燒門診就診，而是跑到呼吸科門診看病。

對於李農妹知情不報所引發的嚴重後果，引起受害人以及知情人士的強烈憤慨，事件曝光也讓許多網友氣憤表示，「隱瞞不報必須追責啊」、「一定要革職嚴辦」、「這根本是惡意傳播病毒，這種人不可輕饒」、「根本沒資格當官」。

武漢肺炎肺炎

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