陸封27市抗武漢肺炎！眾人憂「下個危險區」恐影響全球

武漢肺炎疫情蔓延，大陸多個城市封城，或採封閉式管理。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

中國武漢疫情爆發，繼杭州4日凌晨宣布封城，就連江蘇南京市、福建福州市、浙江寧波市等已有27座城市宣布「封閉式管理」。對此，就有網友點出，「剛好被圍在中間的上海」是否形勢險峻？而上海又代表「大陸經濟中心」一旦封城恐迎來空前危機。

日前有一名網友在PTT八卦版上發文，表示「由於武漢肺炎爆發，現今大陸寧波、南京、杭州都已經封城了」，接著指出大陸經濟中心「上海」就這麼剛好被圍在中間，他好奇提問「是不是代表上海也快被封城了呢？？」

問題一出後引發討論，有網友推測這些城市之所以封鎖，就是為了要確保上海安危，「封周圍就是為了保上海」、「一旦上海封了，代表中國今年經濟也完蛋了」、「上海不敢封，不然A股會烙賽更嚴重」、「封了全世界經濟完蛋」、「上海和北京打死也不可能封城」。另外有人則說，「已經在管制了但不敢宣布」、「上海小區早就自主管理了」。

由於武漢肺炎疫情擴散，截至目前為止，現今中國大陸已有27座城市處於封鎖狀態，包括： 湖北省武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市、黃岡市、荊門市、咸寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市、隨州市 浙江省溫州市、杭州市、寧波市、樂清市 河南省鄭州市 山東省臨沂市 黑龍江省哈爾濱市 福建省福州市 江蘇省南京市、徐州市