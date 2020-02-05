中國科學家︰新冠病毒出現明顯突變

中國科學院上海巴斯德研究所研究員崔杰，日前在中國的英文綜述性學術期刊「國家科學評論」刊登研究報告，指出已在新型冠狀病毒上發現明顯突變，但仍不了解突變是否強化病毒的毒性。

綜合媒體報導，崔杰研究團隊指出，他們在廣東一戶感染武漢肺炎病毒的家戶案例中，發現病毒在家庭成員中傳播時，病毒基因出現「重大變化」。

研究人員在這戶廣東人家染上的病毒株上發現兩個非同義突變。研究團隊從去年12月30日至今年1月下旬期間，在中國共發現17個非同義突變。

文章指出，病毒經常突變，但是多數變化都是「沉默的」，對於病毒特性的影響較小，不會改變胺基酸序列；另外則是會發生改變胺基酸序列的基因突變，這能夠改變病毒的生物特性，讓它適應不同的環境。

據報導，新型冠狀病毒出現突變情形，會不會進化它的適應能力？團隊目前還無法下定論，文章稱，「還需要持續密切監控病毒的突變、進化，以及適應情形。」

此外，新型冠狀病毒病死率為4.9%，而全中國為2.1%，為什麼武漢病死率高出這麼多？中國國家衛健委4日下午舉行新聞發布會，醫政醫管局副局長焦亞輝指出，新冠肺炎確診病例全國的病死率是2.1%。死亡主要是集中在湖北省，累計414人，占全國的97%，所以湖北省確診病例的病死率是3.1%。

而武漢市的死亡人數是313人，占全國死亡的74%，所以武漢市的病死率是4.9%。焦亞輝指出，湖北省和武漢市的病死率都是高於全國水準的，如果除掉湖北省以外的其他省份的病死率是0.16%。

報導指出，國家衛健委初步得道結論是，疫情主要的死亡還是在湖北，主要還是集中在武漢，其他省份雖然病例數也不少，但是病死率其實是相當低的。

至於為什麼武漢的病死率比全國其他省份高出這麼多？焦雅輝表示，前期武漢的重症病人主要由三家定點醫院收治，重症醫學床位只有110張，容量遠遠不夠，其他重症患者分散在20多家醫療機構，不利於管理，且不是由重症醫學科專業醫療團隊來進行管理，這是導致武漢的重症患者病死率比較高的因素。