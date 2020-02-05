影／美國開發新冠病毒藥物專利 被武漢病毒所搶先註冊

由美國GILEAD（吉利德科學公司）研究開發的「瑞得西韋」(remdesivir)新型實驗性廣譜抗病毒藥物這幾天很火，因為這款藥物被美國科學家宣稱治癒了一例美國本土的新冠病毒患者，目前此藥已到達中國，並於3日起在北京中日友好醫院進臨床試驗。不過有網友4日驚奇地發現，「瑞得西韋」被武漢病毒研究所搶註了發明專利。

綜合報導，瑞德西韋（Remdesivir）的用途是針對伊波拉病毒及被認為可以有效抑制呼吸道上皮細胞中SARS病毒和MERS病毒的複製。1日凌晨，美國科學家在《新英格蘭醫學雜誌》上報導了本土第一例新冠病毒肺炎患者治癒案例，感染者使用的是瑞德西韋的藥物。

據報導，瑞德西韋治療新型冠狀病毒（2019-nCoV）的臨床試驗於3日在北京中日友好醫院啟動。中國國家藥監局藥品審評中心（CDE）已於2日受理瑞德西韋的臨床試驗申請。

不過，「瑞得西韋」卻被武漢病毒研究所搶註了發明專利。據報導，武漢病毒研究所的官方網站4日晚間發布了這條標題不顯眼的消息：「我國學者在抗2019新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展」，文中稱：「對在我國尚未上市，且具有知識產權壁壘的藥物瑞得西韋，我們依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將通過PCT（專利合作協定）途徑進入全球主要國家」。

網友看到消息紛紛表示驚訝與不解並提問指出，「武漢病毒研究所」對瑞得西韋「申報中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途）竟然是在1月21日，這個現象十分「詭異」，紛紛大呼這是什神操作？

有網友「震驚」之餘留言：「武漢病毒所這麼厲害？」「這是要把所有體外抗病毒有效的藥都報次專利嗎？是不是酒精也加上啊！」「遠見卓識，搶先占據制高點」。