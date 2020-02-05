支援湖北重症護理師戰疫日記寫道：水不敢喝多飯不敢吃飽

湖北重症醫護人員飯不敢吃飽，水不敢喝多，不辭辛勞站在防疫第一線。圖擷自 中新網 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續擴散，但醫護人員仍沒日沒夜的站在防疫第一線照拂所有需要幫助的人們。日前大陸有名從山東省前往湖北支援的男護理師，在戰疫日記中提到「水不敢喝多、飯不敢吃飽」，記錄著醫護人員的辛勞。

根據「中新網」報導，來自青島市市立醫院的山東省首批支援醫療隊隊員已在湖北黃岡工作近10天，日前兩名重症醫學科的男護理師徐勤勇和朱瑞，透過戰疫日記記錄這幾天的工作與感受，內容曝光也讓人們對於站在前線的醫護人員更加敬佩。

戰疫日記內容記載，「目前各項工作正在平穩推進，我們已經適應當前的工作環境和節奏，來自不同醫院的戰友們經過磨合後配合得更有默契，戰疫前線雖然艱險，但也有來自同伴、患者的幫助、鼓勵、溫暖和感動」。

護理師徐勤勇表示，「吃過晚飯後及時更換防護衣與隔離病房的同事交換工作角色。我飯不敢吃飽，因為穿上防護衣戴口罩後很悶，容易反胃，水也不敢喝，怕想去廁所」。他也提到，隔離病房41個病人有近一半的人需要治療，他戴著3層手套為病人進行穿刺，但這件平時容易的事現在變得很不容易，手套也在為病人固定點滴的過程中，隨著撕膠帶次數的增多而被黏壞。

朱瑞則在日記中提到，重症組的工作流程都逐步走上了正軌，雖說大家來自不同的醫院，但經過磨合已相當默契，大家互幫互助、相互鼓勵，守護好重症患者。他也表示患者的一句謝謝能夠撫平所有疲勞，也讓自己更加有信心的去完成任務。