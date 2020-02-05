陸27城嚴控…這座城最狠 每戶每5天僅1人外出採購1次

身穿防護裝的檢疫人員在南京車站監控旅客進出。（美聯社） 分享 facebook

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）目前在中國確診病例突破兩萬大關，死亡超過400例。各地持續升級防疫措施，除湖北省外，昨天包括南京、鄭州等古都與省會城市也跟進宣布「半封城」，一線城市北京、上海、廣州等大小社區也多自主實施封閉式管理。其中傳出河南省駐馬店市的舉措「最狠」：每戶五天只能一人外出採購一次。全中國累計已有27座城市進入「封閉式管理」。

本報系聯合報報導，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝昨天表示，主要死亡病例在湖北省且集中在武漢，其他省分的病例數也不少，但病死率是相當低的。

國家衛健委公布的數據顯示，截至3日，全中國確診病死率為2.1%，湖北省高於平均數為3.1%，疫情爆發地武漢市病死率更高達4.9%。若扣除湖北省，其他省分的病死率是0.16%。在死亡人數中，男性占三分之二，60歲以上者占八成，四分之三以上已罹患心血管、糖尿病、腫瘤等疾病。

為何武漢病死率高？焦雅輝表示，前期重症病人收治在三家定點醫院，床位不足，病患被分散到20多家醫療機構，病人比較分散，不利於管理，是重症病死率高的一個原因。

此外，南京市、河南省會鄭州市及浙江省會杭州市也都宣布程度不同的「封城」措施，對全市所有村莊、小區、單位實行「封閉式管理」，管制人員進出，外來人員和車輛一律嚴控，其中南京市規定小區內非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。杭州市並嚴禁各單位在二月九日之前通知疫情重點地區人員返杭，除經批准同意的企業外，一律不得開工。

北京上海廣州等一線城市與各省多個地級市，雖未宣布封城或半封城，但大多數的社區與居委會都已實施封閉式管理。

中央社報導，山東省臨沂市政府也宣布對全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理，嚴控外來人車進入；非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。「除特殊需要外，倡導每戶家庭每兩天指派一名家庭成員外出採購生活物資」。

公告並要求，「紅事停辦，白事從簡」，且須提前報村、社區備案。對舉辦或承辦集體聚餐、參與聚眾活動的單位和個人，將嚴肅處理。做到不串門、不集聚，盡量不外出，外出必須戴口罩。

另據梨視頻報導，河南省駐馬店市驛城區疫情管控通告，自2月4日起，居民小區只保留一個出入口，每戶每五天只能一人外出一次採購生活用品。