國台辦：在陸台人確診武漢肺炎3例 已安排就醫

大陸國台辦發言人馬曉光。本報資料照片 分享 facebook

中國國台辦發言人馬曉光今天透過新聞稿表示，目前在大陸台人感染新型冠狀病毒確診有武漢2例、廣東1例，武漢尚有疑似2例，均已及時安排就醫治療。

針對接續台商包機安排，馬曉光說，2月3日協助安排首批247名因故滯留湖北的台灣民眾，乘坐東方航空公司春節加班機返回台灣。「我們在抓緊工作，為其他在湖北希望返台的台胞做出返程安排」。

他在新聞稿表示，新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作正在有序進行，「對台工作系統對台胞一視同仁，認真做好疫情防控工作」。

馬曉光稱，國台辦和有關省市對台工作機構成立疫情防控工作領導小組，「各地台辦主動加強與本地台胞台企及台資企業協會的聯繫」，有的展開「一對一」服務，及時了解情況，做好防疫宣傳，「對台胞加強關心照護，及時了解他們的需求和困難，努力協調解決實際問題」。

他表示，在大陸的台灣民眾積極配合當地做好疫情防控工作，「目前在大陸台胞確診3例，疑似病例2例，均已及時安排就醫治療」。

馬曉光強調，在防疫工作中，「大陸方面從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢實地考察，並一直及時通報信息，提供相關資料」。

他說，截至4日，大陸方面向台方通報疫情訊息36次，台方向陸方通報15次。

馬曉光稱，疫情防控是當前工作的重中之重，各地對台工作機構進一步認真紮實做好疫情防控涉台工作，有關方面將繼續保持兩岸防疫工作的訊息通報等溝通協調，根據疫情防控需要，做好兩岸人員往來管理和服務工作。

他表示，對春節假期後從台灣返回大陸工作、學習的台灣民眾，加強疫情防控宣導，做好疫情檢疫和健康防護工作，對恢復生產的台資企業，積極提供服務，確保疫情防控工作和生產經營活動正常有序開展。

馬曉光最後強調，希望台灣有關方面妥善處理在台就讀的大陸學生返台事宜，保障他們的衛生健康和就學等權益。