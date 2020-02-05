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晉江男子自武漢返鄉跑攤致4千餘人隔離 傳包括10名台灣人

2020-02-05 12:11中央社 台北5日電

圖為各國僑民紛紛撤離武漢。美聯社
圖為各國僑民紛紛撤離武漢。美聯社
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中國福建省晉江市一名男子1月下旬自武漢返鄉過節卻謊稱從菲律賓回來，未按規定居家隔離還到處跑攤。結果他被確診感染武漢肺炎，連累4000餘人被隔離，網傳其中包括10名台灣人。

新京報報導，2月2日，晉江市英林鎮通報一起感染新型冠狀病毒肺炎病例，一名男子自武漢返鄉卻謊稱菲律賓回來。期間該男子參加宴請，共計3000餘人參加。

報導引述英林鎮洪姓村幹部指出，該男子所住村裡有進主（閩南習俗）舉辦宴請活動，當天席開300多桌。

英林鎮要求，該男子周邊桌就餐人員，居家醫學觀察14天，派專人測體溫。其他一般接觸者，居家醫學觀察14天，派專人電話隨訪。

此外，該男子還參加東石鎮一場婚宴，近千人也被要求居家醫學觀察。除該男子外，還有7人確診感染新冠肺炎。

中國網路社群近日熱傳這名男子的誇張行徑，還封他為「晉江毒王」。

網傳文件顯示，這名男子住在晉江市英林鎮嘉排村，1月21日參加英林鎮大延宗祠的進主儀式，隔天參加該進主的晉祿宴請活動，席開347桌。根據宴請賓客登記表，其中還有「台灣嘉賓」10人。

據當地網友爆料，1月23日，這名男子身體出現不適，自己去藥店買藥吃，隔天又參加東石的一場喜宴與戶外村宴，連同進主宴請，涉及超過500桌。

1月28日，這名男子被確診感染武漢肺炎，他還傳染給家人親戚至少7人確診。嘉排村已經為此封村。

武漢肺炎肺炎

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