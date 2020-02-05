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第二批武漢台商包機 5日返台恐生變

不只口罩、珍奶…史上8大亂這最厲害 神明都驚動了

南京全面實施小區封閉式管理

2020-02-05 08:32中央社 台北5日電

中國南京市政府昨晚下令，即日起全面實施小區封閉式管理，規定所有進出人員一律戴口罩、測體溫；非居住小區的重點疫區人員一律不得進入。小區內非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。

為全力應對新型冠狀病毒感染肺炎武漢肺炎）疫情，南京市委宣傳部官方微博「南京發布」4日晚間發布「進一步加強疫情期間小區管理八條措施」的疫情防控通告，全面實施小區封閉式管理。

通告規定，有物業管理的小區，物業公司必須履行疫情防控主體責任，小區原則上只保留一個進出通道。對無物業小區，按照屬地原則，由社區幹部、社區民警、網格員、志願者組成專門隊伍，落實封閉管理等防控措施。所有進出小區人員必須全部戴口罩，對不戴口罩進入人員進行提醒勸返。小區人員進出一律測溫。

通告要求嚴格小區往來車輛人員核查登記。對所有進入小區人員、車輛逐人逐車核查登記，非居住本小區的疫情重點地區（湖北武漢、溫州等）人員一律不得進入小區。快遞、外賣人員一律不得進入小區，由業主到大門外自行領取物件。

凡是近14天有外省及疫情重點地區行程史的人員，須在第一時間主動向居住地社區報告；不主動申報及拒絕接受測溫、醫學觀察等防控措施，將依法追究法律責任。

居住在小區的疫情重點地區來南京人員，有疫情重點地區行程史人員，必須實行嚴格的居家隔離硬管控，明確管控責任人。小區一旦發生確診病例情況，應積極配合政府相關部門，及時採取局部封閉措施，確保疫情不蔓延、不擴散。

通告並要求嚴控公共場所。小區內非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉，農貿市場、超市、藥店等場所合理安排營業時間，定期消毒殺菌，進入人員一律測溫、佩戴口罩。

通告還規定暫停小區各類工程施工。水電煤氣、路燈等需要急修的，應報社區同意，並對施工人員測溫和登記。

中國小區是在城市一定區域內、具有相對獨立居住環境的大片居民住宅，具有完整的生活服務設施。

武漢肺炎肺炎

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