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仿北京小湯山 陸省市紛搶建臨時醫院

2020-02-05 00:28聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

湖北武漢在紅山體育場設置臨時醫院，圖為一名工人在設置病床。 （路透）
湖北武漢在紅山體育場設置臨時醫院，圖為一名工人在設置病床。 （路透）
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新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，為集中收治重症患者，解決定點醫院病床數不足，包括廣州、深圳、天津、鄭州、長沙等地紛搶建或改造專門醫院，而北京日前也啟動修繕當年救治ＳＡＲＳ的「小湯山醫院」備用。武漢部分，除搶建「火神山」、「雷神山」醫院外，還連夜建三所「方艙醫院」，集中收治輕症病患。

綜合中新社等陸媒報導，曾於二○○三年ＳＡＲＳ肆虐期間，收治全大陸七分之一病患的北京小湯山醫院，正在日夜趕工修繕擴建。廣東部分，因該省六成確診病例集中在廣州和深圳兩市，兩地的仿「小湯山」模式的臨時醫院已動工。其他如天津、河南、福建、貴州、陝西等省分的主要城市也紛加入搶建行列。

疫情最嚴重的武漢市，除火神山和雷神山臨時醫院提供二千三百張床位收治重症患者外，還連夜搶建了三所「方艙醫院」（臨時收留病人設施），分別是洪山體育館、武漢客廳、武漢國際會展中心，專門收治輕症患者，共可提供三千八百張床位。此外，還將在光谷國際會展中心、武漢體育中心、武漢國際博覽中心等地再建大型「方艙醫院」。

昨天武漢火神山醫院已收治首批五十名重症病患，大陸總理李克強昨下令，立即再調集一批應急方艙醫院、再增加二千名醫護人員支援湖北。

武漢肺炎肺炎

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