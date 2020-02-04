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鍾南山談武漢肺炎：密閉空間 電梯最危險

2020-02-04 22:55中央社 台北4日電

中國傳染病學專家鍾南山日前在受訪時提醒，在密閉空間裡，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。他呼籲，搭電梯一定要戴口罩，電梯特別是按鍵要頻繁消毒。

澎湃新聞報導，鍾南山在受訪時除研判，武漢肺炎疫情應在一週或10天左右達到高峰外，還針對已陸續返回工作崗位的中國上班族，作上述呼籲。

現任中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、高級別專家組組長的鍾南山表示，新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）的感染特點，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）不一樣，而病毒變異使傳染毒力明顯增加。

鍾南山說，武漢肺炎症狀大多數還是典型的發燒、乏力，部分出現乾咳，少數有流鼻涕、鼻塞，還有少數有腸胃道症狀，還有個別的心肌、消化道、神經系統問題。

他仍然強調，要預防武漢肺炎，「大家盡量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播。因此，空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。

鍾南山提到，依危險程度排名，密閉空間的危險區依序是電梯、餐廳、辦公室。搭乘電梯一定要戴口罩，而有條件的單位「一定要頻繁為電梯間消毒，特別是按鈕區」。

他還表示，進入餐廳吃飯，要到坐下吃飯的最後一刻才脫口罩，且「避免面對面就餐，避免就餐說話，避免紮堆（一群人）就餐」；至於在辦公室，除了戴口罩，談話保持適度距離，且隨時保持良好通風。

鍾南山說，辦公室的門把手、鍵盤、滑鼠、文具、桌面應進行必要的酒精消毒。而上班進辦公室，第一時間要做的就是洗手。而搭過電梯、去過餐廳及外出後，立即洗手。

武漢肺炎肺炎

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