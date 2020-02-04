親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

武漢包機順利抵台 陳文茜曝空姐心聲暖哭眾人

建地挖出42具遺骸！雙手被綁背後 恐是5世紀遺跡

武漢肺炎治癒後會不會再感染 中國醫界說法矛盾

2020-02-04 22:00中央社 台北4日電

專家指出，從一般的病毒感染規律來看，人體在感染病毒後都會產生一定的抗體，產生保護...
專家指出，從一般的病毒感染規律來看，人體在感染病毒後都會產生一定的抗體，產生保護作用。新華社
分享

中新社報導，浙江省寧波市一名武漢肺炎確診患者今天從鄞州人民醫院出院。負責治療的醫務人員說，這名患者已擁有對武漢肺炎病毒的抗體，所以「理論上現在不存在」再次感染的可能性。

但上述醫務人員的說法，與中國官方先前的說法出現矛盾。

中國國家衛生健康委員會1月31日召開記者會時，與會的中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元公開表示，從一般的病毒感染規律來看，人體在感染病毒後都會產生一定的抗體，產生保護作用。

但詹慶元指出，「有的抗體可能持續時間沒有那麼長，所以這些已經痊癒的患者還是有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護」。

至於上述痊癒病例，報導指出，他是寧波市第2名治癒出院的武漢肺炎確診患者，1月11日因公到杭州出差，在會議中接觸到疫區歸來的同事，返回寧波3天後出現發冷、頭昏、咳嗽症狀。經住院治療檢驗，1月22日確診。

根據報導，經過治療，這名寧波患者的呼吸道症狀好轉，肺部影像學顯示病灶被明顯吸收，體溫正常3天以上，各項指標均正常，間隔24小時2次檢測均呈陰性，因此在今天解除隔離出院。

負責治療這名病患的醫務人員表示，經治療後，目前患者體內已「擁有對新型冠狀病毒的抗體，所以理論上，現在不存在再次感染新型冠狀病毒的可能性」。

然而，詹慶元1月31日在中國衛健委記者會上指出，武漢肺炎的輕症患者應該沒有後遺症，「但是重症患者可能在一段時間內，會遺留一定的肺的損害修復的變化，例如肺纖維化」，極少數的極嚴重患者，可能會在較長的時間內遺留一點肺纖維化，需要加強後期訪視。

武漢肺炎肺炎新型冠狀病毒

延伸閱讀

澎縣武漢肺炎防疫 議長要求釋出戰備口罩

世衛: 武漢肺炎未構成全球大流行病

亞股因逢低進場買盤反彈 投資人仍憂武漢肺炎疫...

台灣未加入WHO影響防疫? 專家:不是想打...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

全球疫情地圖／日本武漢肺炎確診第22例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-04 21:56

武漢肺炎疫情嚴峻！李克強宣布：再增2000名醫護人員支援湖北

2020-02-04 22:06

珠海暫停餐飲企業運營 禁止顧客現場就餐

2020-02-04 21:30

一罩難求！大咖男星提倡口罩「消毒後再用」 網狠批：會生菌

2020-02-04 21:11

新冠病毒疫情下 台北對北京有彈有讚

2020-02-04 20:59

學生防疫假期愉快? 武漢肺炎「線上開學」官令大亂

2020-02-04 20:30

7000名香港醫務人員罷工！林鄭月娥指影響服務

2020-02-04 20:26

武漢肺炎從防擴散到自衛 大路封城出現3種模式

2020-02-04 20:00

首批病患移入火神山醫院 陸媒：輕症者先試水溫

2020-02-04 19:36

大陸疫情整理包／圍堵武漢肺炎！鄭州、山東臨沂跟進杭州「封閉式管理」

2020-02-04 19:26

年初二開始沒休息！接運遺體忙翻 武漢殯葬員工吐辛酸

2020-02-04 18:58

防範武漢肺炎疫情擴大 山東臨沂實施封閉式管理

2020-02-04 17:56

武漢肺炎疫情持續擴散 一副口罩在中港澳台的命運

2020-02-04 17:45

陸科學家：武漢肺炎受體與SARS相同 可用SARS藥來治

2020-02-04 17:32

染武漢肺炎哈爾濱孕婦順利分娩 母女均安

2020-02-04 17:16

肺炎疫情嚴峻 港國泰港龍砍往返大陸航班

2020-02-04 17:11

香港武漢肺炎確診達17例 首例死亡還未能解釋死因

2020-02-04 17:06

69歲老翁染武漢肺炎瞞報旅遊史 已接觸100多人

2020-02-04 16:50

為什麼武漢病死率高出這麼多？陸國家衛健委回應了

2020-02-04 16:47

杭州祭最嚴禁令「封城」 溫州封城後爆警民衝突

2020-02-04 16:40

影／老外帶你看武漢市區：街上只剩假人 挺安全的

2020-02-04 16:38

武漢肺炎疫情升溫！中共組建3000人醫療隊接管新的重症收治區

2020-02-04 16:36

「病毒非關實驗室」 研究員說法被打臉

2020-02-04 16:22

廣州門把現新型冠狀病毒 傳播方式更多元？

2020-02-04 16:18

影／溫州半封城成空城 台協會長張憲清：剩各小區路口檢疫

2020-02-04 16:17

武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

2020-02-04 16:15

武漢肺炎致死率 武漢4.9％遠高於大陸平均水準2.1％

2020-02-04 16:12

鄭州因應武漢肺炎實施「閉環管理」 居民小區不許訪客進入

2020-02-04 16:10

不怕死？陸警查獲「整櫃野味」老鷹、竹鼠都有 還只限老客戶

2020-02-04 16:06

分配捐款和贈品弊案 湖北省紅十字會3名官員被懲處

2020-02-04 15:58

武漢肺炎疫情嚴峻 中國國家衛健委推算：病死率2.1％

2020-02-04 15:58

武漢肺炎疫情嚴峻 珠海禁止餐廳營業、入內用餐

2020-02-04 15:43

習近平「神隱」6天去哪 武漢網友爆料他來了

2020-02-04 15:19

杭州封閉式管理 台協林姓副會長：不需恐慌

2020-02-04 15:18

大陸多省單日新增百例確診 貴州1個月大女嬰染武漢肺炎

2020-02-04 15:18

為何浙江成武漢之後第二大疫區？被忽略的「華南市場2樓」

2020-02-04 15:02

香港病患搭過！日郵輪7人發燒 約3700人海上隔離

2020-02-04 14:44

抗疫殉職 湖南一28歲醫生勞累過度猝死

2020-02-04 14:32

舉報發燒者未通報 湖北孝感市發1000元人民幣

2020-02-04 14:02
看更多

熱門文章

我武漢肺炎增至11例！武漢返國台商確診 陳時中落下男兒淚

2020-02-04 20:22

全球疫情地圖／日本武漢肺炎確診第22例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-04 21:56

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

2020-02-04 09:00

大陸疫情整理包／圍堵武漢肺炎！鄭州、山東臨沂跟進杭州「封閉式管理」

2020-02-04 19:26

湖北正妹曝隔離區「人間地獄」引關注 再發文致謝醫護

2020-02-04 10:47

影／曼德勒機場停飛台灣？ 旅行社求救「228人滯留」

2020-02-04 10:44

武漢台商昨夜包機抵台 三大人、一幼童有症狀送醫

2020-02-04 08:46

69歲老翁染武漢肺炎瞞報旅遊史 已接觸100多人

2020-02-04 16:50

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

為何武漢肺炎各國撤僑時間都在半夜？韓媒曝「暗黑原因」

2020-02-04 10:10

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

影／武漢台商抵台 4輛遊覽車駛入台中市隔離地點

2020-02-04 08:57

影／武漢肺炎 我7日起限制兩周內曾赴中國的外籍人士入境

2020-02-04 14:41

防堵武漢肺炎！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

2020-02-04 14:16

武漢肺炎WHO灌水我確診13例 陳時中：已嚴正抗議

2020-02-04 14:16

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

2020-02-04 10:43

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

2020-02-04 08:51

影／亞裔女搭地鐵「戴口罩」被黑人狂毆！網嚇：覆巢之下無完卵

2020-02-04 18:34

好消息！我國武漢肺炎確診個案「二篩陰性」 可能本周出院

2020-02-04 16:27

實名制一人7天2片 蔡英文：健康民眾不需一律戴口罩

2020-02-03 23:03

吳斯懷葉毓蘭首合體出擊 批口罩之亂未顧軍警安全

2020-02-04 10:40

香港病患搭過！日郵輪7人發燒 約3700人海上隔離

2020-02-04 14:44

非林口、烏來 武漢台商返台安置在別處

2020-02-04 13:16

自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

2020-02-04 09:32

連夜跑超商買口罩 通勤族：7天2片怎麼夠？！

2020-02-03 22:47

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50

口罩實名制 蘇貞昌網路聲量狂飆394倍

2020-02-04 11:35

為何浙江成武漢之後第二大疫區？被忽略的「華南市場2樓」

2020-02-04 15:02

防控武漢肺炎 杭州市實施封閉式管理

2020-02-04 09:29

影／抗武漢肺炎勝過柯文哲韓國瑜 林右昌推她選國民黨主席

2020-02-04 13:06

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

2020-02-04 00:09

疫情最新：湖北省新增死亡64例 大陸死亡增為至少425例

2020-02-04 06:54

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

2020-02-04 18:35

滯留武漢台商包機返台 那些年專機都載回哪些人？

2020-02-04 08:00

為什麼武漢病死率高出這麼多？陸國家衛健委回應了

2020-02-04 16:47

習近平「神隱」6天去哪 武漢網友爆料他來了

2020-02-04 15:19

沒原料…口罩趕工 有人力也沒轍

2020-02-04 00:22

武漢專機深夜抵台 檢疫接送隔離共3個多小時

2020-02-04 04:35

新聞幕後／北京主導…拒華航派陸航 淡化撤僑聯想

2020-02-04 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top