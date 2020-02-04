一罩難求！大咖男星提倡口罩「消毒後再用」 網狠批：會生菌

中國男星陳坤，高知名度與帥氣臉蛋獲得許多品牌青睞。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook 全球武漢肺炎疫情持續，正值防疫的關鍵時期，民眾紛紛瘋搶口罩保護自己，許多口罩的使用方式在網路上流傳，但其中很多方法確是沒經過證實，就連中國男演員陳坤昨（3）日都在微博上教大家「口罩能兩次使用」，說法一出立刻引熱議。

從公布的照片上可以看到，陳坤俏皮的把口罩戴在額頭上，右手比出勝利V的手勢在胸前，左手則持手機自拍，配文寫著「出門使用後，若沒有破損請放進消毒櫃中消毒後，再繼續使用。」接著提醒「口罩匱乏，請珍惜。」難道這個方法真的可以解決一「罩」難求的亂象嗎？有網友可不這麼認為，大力糾正陳坤「口罩難道不是不該二次使用嗎？一般外科口罩採用三層式設計，外層防水，中層過濾病菌，可以吸水。如果口罩濕了便會生菌，絕不建議重用口罩。」

不過也有網友力挺陳坤，表示目前處於防疫的非常時期，口罩能節約使用就省著用；另外有人則說最好的防疫便是「沒事不出門」，而且醫用的N95最好留給醫護人員，一般人並不需要使用到高防護的口罩。

在台灣繼1月底中央流行疫情指揮中心宣布徵用全國口罩後，2月6日起又將調整為實名制販售，每人每7天限購2片，許多民眾表示「不夠用！」因此究竟口罩能不能重複使用，網路上的說法實在是眾說紛紜，據TVBS報導，外科醫師暨敏盛醫院研究副院長江坤俊就說，「口罩防護病毒的重點在於過濾率。N95口罩可有95％的過濾率，而一般外科口罩則可以阻擋大部分的病毒，但目前無法得知經過各種方式消毒後，口罩的過濾率會不會下降，導致防護效果打折，因此不建議民眾自行消毒後重複使用。」