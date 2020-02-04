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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

山東臨沂也祭封閉管理 嚴控外來人車

2020-02-04 20:00中央社 台北4日電

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，中國大陸各地城市陸續祭出封閉管理措施，嚴控人員出入。山東省臨沂市政府下午也宣布對全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理，嚴控外來人車進入。

山東省臨沂市政府新聞辦公室官方微博下午公告9項措施，宣布對全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理；非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。「除特殊需要外，倡導每戶家庭每兩天指派一名家庭成員外出採購生活物資」。

公告稱，全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測溫，並出具有效證件。外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況由管理人員做好登記備案。居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須及時就診，並第一時間向村、社區報告。

公告要求，對出現確診病例的，視情對村莊、社區、住宅樓單元實行「封閉式硬隔離」。

公告也提到，對於近14天有外省，特別是湖北旅居史的市外返回人員，須在1小時內主動向居住地村、社區報告，並接受定點集中隔離或管控居家隔離措施。不主動申報、拒絕接受測溫、醫學觀察隔離等防控措施，將依法追究法律責任。

公告稱，非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。超市、藥店等場所合理安排營業時間，定期消毒殺菌，進入人員一律測溫、佩戴口罩。快遞、外賣實行無接觸配送。

公告並要求，「紅事停辦，白事從簡」，且須提前報村、社區備案。對舉辦或承辦集體聚餐、參與聚眾活動的單位和個人，將嚴肅處理。做到不串門、不集聚，盡量不外出，外出必須戴口罩。

公告也提到，必須落實出租房管理主體責任，加強對承租人員的管控和及時報告，如出租房發生疫情而未及時報告，將依法追究房屋出租主體單位或個人的法律責任。

武漢肺炎肺炎

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