新型冠狀病毒 陸：全國確診病死率2.1%

中國國家衛健委今天表示，新型冠狀病毒全中國確診病死率是2.1%，湖北省3.1%；在死亡人數裡，男性占2/3，60歲以上老年人占8成，75%以上已罹患心血管、糖尿病、腫瘤等疾病。

中國國家衛生健康委員會下午召開「進一步加強新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者醫療救治有關情況」記者會，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝回答媒體提問時，作上述說明。

她在回答提問前特別強調，這次新型冠狀病毒感染的肺炎患者，「絕大多數還是輕症」，千萬不要因為今天談的是重症患者，就產生恐慌或恐懼，「我不想給社會傳遞一個錯誤的信號」。

在病死率部分，焦雅輝指出，目前統計的是「確診病例的病死率」，分母是現在能夠確診的病例，當然可能還有一些輕症病例、或其他因素沒有納入到目前的統計當中。

她表示，按照截至3日24時的確診病例來推算病死率，全中國的確診病例病死率是2.1%。死亡患者主要集中在湖北省，累計414人、占全中國的97%，湖北省確診病例的病死率是3.1%，全中國是2.1%。

此外，武漢市的死亡人數313人，占全中國死亡數的74%，武漢市的病死率是4.9%，湖北省和武漢市的病死率都高於全中國水準，若是扣除湖北省以外的其他省分的病死率是0.16%。

焦雅輝指出，主要的死亡病例在湖北、主要集中在武漢，其他省分的病例數也不少，但病死率其實是相當低的。「從這一點來講，我們還是有信心的，這些病例絕大多數還是輕型的病例，所以不必產生恐慌」。

在對死亡病例的分析看，她指出，男性占2/3、女性占1/3，且是以高齡為主，80%以上都是60歲以上老年人，75%以上罹患一種或一種以上的心血管、糖尿病或腫瘤等基礎疾病。

焦雅輝強調，高齡且罹患基礎疾病的老年人，只要感染肺炎，在臨床上就是一種高危險因素，病死率本身也是很高的，並非因為感染新型冠狀病毒才導致病死率高。

至於武漢的病死率比其他省分要高的原因，焦雅輝表示，前期重症病人主要收治在3家定點醫院，但重症醫學床位總共只有110張，其他重症病患被分散到20多家醫療機構，也不是由重症醫學科醫療團隊負責，這是重症病死率高的一個原因。