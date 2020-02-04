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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

武漢肺炎疫情持續擴散 一副口罩在中港澳台的命運

2020-02-04 17:45德國之聲 德國之聲

面對新型冠狀病毒的擴散，不少香港市民都感到擔憂 ，擔心SARS夢魘會重現。香港各大藥妝店或是藥店口罩連日售罄。根據香港01報導，隨著農曆新年假期結束，商家們之前定的口罩到貨，供市民購買。一但商店預告有口罩賣，門口迅速大排長龍。每人限購一盒。許多民眾憂慮往後日子沒有口罩賣。網路上甚至用"撲罩"形容大批民眾爭相購買口罩的行為。香港經濟日報報導，因為口罩難求，有民眾凌晨3點即到藥店門口等待。《明報》報導，有藥房以高於正常價格幾倍，售賣無標明防護功能的口罩，仍有人大手入貨。

有立法委員批評港府對應措施不足。香港01援引民主黨立法會議員黃碧雲表示，港府對應措施慢而不足，在新聞发布會上，有記者問港首林政月娥關於口罩的問題，但後者並沒有正面回應有市民凌晨排隊買口罩的感受，僅表示物資整體緊絀，相信口罩短缺的問題會持續一段時間。她在本周二舉行的記者會上沒有帶口罩，並且在政府內部发出指引，如非必要不用戴口罩。

台灣

台灣政府為了要維持口罩供給，1月24日起暫停醫療口罩和N95口罩出口一個月。另外，為了避免民眾囤積口罩，1月31日起，政府征購口罩，之後，將這些口罩分派到商店販售，每人限買3片。

2月初台灣再出新規，推出"實名制"。根據中央社報導，從2月 6日起開始實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買。新規規定，每人一次限購2片，7天內只能購買一次。

澳門

澳門在防疫應對上的做法引发關注。根據香港《蘋果日報》報導，澳門政府本周一（2月3日）宣布，搭乘巴士或輕軌的民眾務必配戴口罩，否則車長有權拒絕乘客上車。之前澳門曾要求所有進入娛樂場所的人士都需要配戴口罩。

香港01指出，澳門政府啟用電腦系統，確保每名居民不會重復購買口罩。澳門衛生局在上個月末日宣布，在轄下50多間藥房推出保障口罩供應澳門居民計劃，外雇及澳門市民可自費購買，購買時必須登記身份證。口罩價格為8元10個，市民購買後10日才可再買，若10日內重復購買，藥房內的系統不會通過。

中國大陸

不僅在武漢，作為疫情防控的"標配"，在北京、天津、鄭州等全國多地都出現一罩難求的現象。常規醫用口罩和N95口罩都出現大量缺口。新浪財經報導，有地區出現高價口罩，北京豐台區一家藥店一盒口罩標出了850元的高價，被曝光後，該藥店被市場監管部門開了300萬元的罰單。

面對"口罩荒"，有民眾腦洞大開，自己DIY口罩：柚子皮口罩、毛巾口罩、桶裝方便面口罩、紙尿褲口罩等等十分有創意的照片走紅網絡。另外，將使用過的口罩放到鍋裡蒸、放在紫外燈下烤，噴上酒精消毒再晾干等重復利用的方法也在民眾之間流傳。面對這種說法，專家作出回應，口罩不能用這些方式循環使用。《科技日報》援引教育部產業用紡織品工程中心副主任靳向煜表示，醫用外科口罩和醫用N95口罩外表面都經過"拒水處理"，酒精、水、血液、唾液等都很難滲入，目的是加強佩戴者的保護，防止與他人接觸時造成交叉感染。因此，表面涂抹、噴上酒精很難起到對醫用口罩內部的消毒作用。另外，無論是"清蒸"還是"水煮"，水的進入會導致過濾效果大幅下降，導致結構破壞，防護效果降低。

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎肺炎
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