年初二開始沒休息！接運遺體忙翻 武漢殯葬員工吐辛酸

武漢一名殯葬業員工透露，自大年初二開始就不曾休息。 圖／取自微博 分享 facebook

武漢肺炎爆發疫情逐漸升溫，全球至今（4日）已有逾2萬起確診病例、逾400人死亡，其中疫情當屬大陸湖北省最為嚴峻，不僅口罩、防護衣等資源不足，連殯葬業員工也跳出來吐苦水。一位化名「老黃」的殯葬業員工透露，不僅大年初二就開始上班，直呼工作環境「常人完全無法想像」。

「谷雨實驗室－騰訊新聞」昨（3）日在微博分享一篇「來自武漢殯葬工人口述」的文章，化名「老黃」的殯葬業員工表示原本僅是文書人員，但武漢肺炎疫情嚴峻，因此被迫上前線接運遺體。老黃透露除了普通死亡的遺體，疑似感染武漢肺炎死亡的遺體也必須接運，即使急忙調派外縣市人力仍忙不過來，讓他大嘆自年初二開始就不曾休息，直呼這段時間是入行近十年以來最累的時期。

由於工作量過大，老黃提到根本分不清楚所謂的「上班時間」，所有人都是24小時輪班，任務結束後不但累得連飯都不想吃，有人甚至擔心防護服不容易穿脫、乾脆不喝水，讓老黃大嘆武漢殯儀館前線情況「常人完全無法想像」；此外，老黃更表示因為人手不足，有同仁即使病倒，仍不顧醫生建議在家隔離，硬著頭皮上班。

老黃還提到不僅醫護人員，殯儀館前線員工物資也十分缺乏，他表示防護服應該是一次性的，接運過一次遺體後就該丟棄，但因為正處於非常時期，只能消毒同一件防護服反覆穿戴。此外酒精、口罩、護目鏡等物資也十分匱乏，老黃提到殯葬業前線人員目前用一種類似84消毒液的水消毒，但這種液體對皮膚傷害很大，老黃表示自己的手已經出現類似濕疹的潰爛症狀。

最後老黃提到不僅醫護人員辛苦，殯葬業員工也十分崩潰，他最後向大眾喊話「現在太缺物資了，看有沒有愛心人士能幫到我們這些殯葬人士。至於那些辛苦，我們心裡知道就行了。」

微博貼文底下網友紛紛回應「辛苦和危險程度不比醫護輕」、「感謝默默在第一線付出的你們每一位」；有網友調出目前因武漢肺炎死亡的人數，即使加上正常死亡人數，質疑在有外援的情況下為何壓力還會如此巨大？對此有人表示「到底死了多少人…」、「瞞報人數」、「新聞報的死亡人數別太當真，你所看到的都是別人想讓你看的」。此外，文章貼出不久後連結疑似遭到移除，讓許多人大喊「請問為什麼刪了」、「404了，看不見啊」、「又被和諧了」。