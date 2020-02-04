親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

年初二開始沒休息！接運遺體忙翻 武漢殯葬員工吐辛酸

2020-02-04 18:58聯合新聞網 綜合報導

武漢一名殯葬業員工透露，自大年初二開始就不曾休息。 圖／取自微博
武漢一名殯葬業員工透露，自大年初二開始就不曾休息。 圖／取自微博
分享

武漢肺炎爆發疫情逐漸升溫，全球至今（4日）已有逾2萬起確診病例、逾400人死亡，其中疫情當屬大陸湖北省最為嚴峻，不僅口罩、防護衣等資源不足，連殯葬業員工也跳出來吐苦水。一位化名「老黃」的殯葬業員工透露，不僅大年初二就開始上班，直呼工作環境「常人完全無法想像」。

「谷雨實驗室－騰訊新聞」昨（3）日在微博分享一篇「來自武漢殯葬工人口述」的文章，化名「老黃」的殯葬業員工表示原本僅是文書人員，但武漢肺炎疫情嚴峻，因此被迫上前線接運遺體。老黃透露除了普通死亡的遺體，疑似感染武漢肺炎死亡的遺體也必須接運，即使急忙調派外縣市人力仍忙不過來，讓他大嘆自年初二開始就不曾休息，直呼這段時間是入行近十年以來最累的時期。

由於工作量過大，老黃提到根本分不清楚所謂的「上班時間」，所有人都是24小時輪班，任務結束後不但累得連飯都不想吃，有人甚至擔心防護服不容易穿脫、乾脆不喝水，讓老黃大嘆武漢殯儀館前線情況「常人完全無法想像」；此外，老黃更表示因為人手不足，有同仁即使病倒，仍不顧醫生建議在家隔離，硬著頭皮上班。

老黃還提到不僅醫護人員，殯儀館前線員工物資也十分缺乏，他表示防護服應該是一次性的，接運過一次遺體後就該丟棄，但因為正處於非常時期，只能消毒同一件防護服反覆穿戴。此外酒精、口罩、護目鏡等物資也十分匱乏，老黃提到殯葬業前線人員目前用一種類似84消毒液的水消毒，但這種液體對皮膚傷害很大，老黃表示自己的手已經出現類似濕疹的潰爛症狀。

最後老黃提到不僅醫護人員辛苦，殯葬業員工也十分崩潰，他最後向大眾喊話「現在太缺物資了，看有沒有愛心人士能幫到我們這些殯葬人士。至於那些辛苦，我們心裡知道就行了。」

微博貼文底下網友紛紛回應「辛苦和危險程度不比醫護輕」、「感謝默默在第一線付出的你們每一位」；有網友調出目前因武漢肺炎死亡的人數，即使加上正常死亡人數，質疑在有外援的情況下為何壓力還會如此巨大？對此有人表示「到底死了多少人…」、「瞞報人數」、「新聞報的死亡人數別太當真，你所看到的都是別人想讓你看的」。此外，文章貼出不久後連結疑似遭到移除，讓許多人大喊「請問為什麼刪了」、「404了，看不見啊」、「又被和諧了」。

武漢一名殯葬業員工透露，自大年初二開始就不曾休息。 圖／取自微博
武漢一名殯葬業員工透露，自大年初二開始就不曾休息。 圖／取自微博
分享

武漢肺炎肺炎疫情醫護人員

延伸閱讀

疫情蔓延 台資銀行台籍員工仍有13人留守武漢

武漢肺炎疫情延燒 美國亞裔抱怨坐Uber、L...

醫院也鬧口罩荒 醫院院長口罩連戴三天「長出...

自費就醫恐成武漢肺炎防疫漏洞 健保署出招

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

全球疫情地圖／武漢肺炎擴散！新加坡出現首例本土感染 泰國增至25例確診

2020-02-04 19:00

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

陸科學家：武漢肺炎受體與SARS相同 可用SARS藥來治

2020-02-04 17:32

防範武漢肺炎疫情擴大 山東臨沂實施封閉式管理

2020-02-04 17:56

武漢肺炎疫情持續擴散 一副口罩在中港澳台的命運

2020-02-04 17:45

染武漢肺炎哈爾濱孕婦順利分娩 母女均安

2020-02-04 17:16

肺炎疫情嚴峻 港國泰港龍砍往返大陸航班

2020-02-04 17:11

香港武漢肺炎確診達17例 首例死亡還未能解釋死因

2020-02-04 17:06

69歲老翁染武漢肺炎瞞報旅遊史 已接觸100多人

2020-02-04 16:50

為什麼武漢病死率高出這麼多？陸國家衛健委回應了

2020-02-04 16:47

杭州祭最嚴禁令「封城」 溫州封城後爆警民衝突

2020-02-04 16:40

影／老外帶你看武漢市區：街上只剩假人 挺安全的

2020-02-04 16:38

武漢肺炎疫情升溫！中共組建3000人醫療隊接管新的重症收治區

2020-02-04 16:36

「病毒非關實驗室」 研究員說法被打臉

2020-02-04 16:22

廣州門把現新型冠狀病毒 傳播方式更多元？

2020-02-04 16:18

影／溫州半封城成空城 台協會長張憲清：剩各小區路口檢疫

2020-02-04 16:17

武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

2020-02-04 16:15

武漢肺炎致死率 武漢4.9％遠高於大陸平均水準2.1％

2020-02-04 16:12

鄭州因應武漢肺炎實施「閉環管理」 居民小區不許訪客進入

2020-02-04 16:10

不怕死？陸警查獲「整櫃野味」老鷹、竹鼠都有 還只限老客戶

2020-02-04 16:06

武漢肺炎疫情嚴峻 中國國家衛健委推算：病死率2.1％

2020-02-04 15:58

分配捐款和贈品弊案 湖北省紅十字會3名官員被懲處

2020-02-04 15:58

武漢肺炎疫情嚴峻 珠海禁止餐廳營業、入內用餐

2020-02-04 15:43

習近平「神隱」6天去哪 武漢網友爆料他來了

2020-02-04 15:19

杭州封閉式管理 台協林姓副會長：不需恐慌

2020-02-04 15:18

大陸多省單日新增百例確診 貴州1個月大女嬰染武漢肺炎

2020-02-04 15:18

為何浙江成武漢之後第二大疫區？被忽略的「華南市場2樓」

2020-02-04 15:02

香港病患搭過！日郵輪7人發燒 約3700人海上隔離

2020-02-04 14:44

抗疫殉職 湖南一28歲醫生勞累過度猝死

2020-02-04 14:32

舉報發燒者未通報 湖北孝感市發1000元人民幣

2020-02-04 14:02

杭州實施封閉式管理 台協會長：未到封城程度

2020-02-04 13:52

武漢肺炎疫情嚴峻 習近平神隱6天惹猜疑

2020-02-04 13:49

杭州封城 江浙滬人人自危

2020-02-04 13:48

貴州滿月女嬰 確診武漢肺炎

2020-02-04 13:31

中國專家：不提倡戴手套 是當前防疫巨大漏洞

2020-02-04 13:29

貴州1個月大女嬰確診 全球最小的確診感染病例

2020-02-04 13:14

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

湖北新型肺炎死亡率偏高 專家：醫療資源短缺

2020-02-04 12:12

武漢肺炎香港首宗死亡個案 39歲居黃埔男患者病重離世

2020-02-04 12:04
看更多

熱門文章

全球疫情地圖／武漢肺炎擴散！新加坡出現首例本土感染 泰國增至25例確診

2020-02-04 19:00

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

2020-02-04 09:00

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

湖北正妹曝隔離區「人間地獄」引關注 再發文致謝醫護

2020-02-04 10:47

影／曼德勒機場停飛台灣？ 旅行社求救「228人滯留」

2020-02-04 10:44

武漢台商昨夜包機抵台 三大人、一幼童有症狀送醫

2020-02-04 08:46

69歲老翁染武漢肺炎瞞報旅遊史 已接觸100多人

2020-02-04 16:50

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

為何武漢肺炎各國撤僑時間都在半夜？韓媒曝「暗黑原因」

2020-02-04 10:10

影／武漢台商抵台 4輛遊覽車駛入台中市隔離地點

2020-02-04 08:57

影／武漢肺炎 我7日起限制兩周內曾赴中國的外籍人士入境

2020-02-04 14:41

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

2020-02-04 10:43

武漢肺炎WHO灌水我確診13例 陳時中：已嚴正抗議

2020-02-04 14:16

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

2020-02-04 08:51

防堵武漢肺炎！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

2020-02-04 14:16

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

實名制一人7天2片 蔡英文：健康民眾不需一律戴口罩

2020-02-03 23:03

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

2020-02-04 09:32

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50

吳斯懷葉毓蘭首合體出擊 批口罩之亂未顧軍警安全

2020-02-04 10:40

好消息！我國武漢肺炎確診個案「二篩陰性」 可能本周出院

2020-02-04 16:27

連夜跑超商買口罩 通勤族：7天2片怎麼夠？！

2020-02-03 22:47

建防疫收治場所 韓國瑜：我不是先知只是先辦

2020-02-03 19:28

防控武漢肺炎 杭州市實施封閉式管理

2020-02-04 09:29

非林口、烏來 武漢台商返台安置在別處

2020-02-04 13:16

香港病患搭過！日郵輪7人發燒 約3700人海上隔離

2020-02-04 14:44

影／抗武漢肺炎勝過柯文哲韓國瑜 林右昌推她選國民黨主席

2020-02-04 13:06

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

2020-02-04 00:09

口罩實名制 蘇貞昌網路聲量狂飆394倍

2020-02-04 11:35

疫情最新：湖北省新增死亡64例 大陸死亡增為至少425例

2020-02-04 06:54

滯留武漢台商包機返台 那些年專機都載回哪些人？

2020-02-04 08:00

沒原料…口罩趕工 有人力也沒轍

2020-02-04 00:22

為何浙江成武漢之後第二大疫區？被忽略的「華南市場2樓」

2020-02-04 15:02

武漢專機深夜抵台 檢疫接送隔離共3個多小時

2020-02-04 04:35

新聞幕後／北京主導…拒華航派陸航 淡化撤僑聯想

2020-02-04 00:19

習近平「神隱」6天去哪 武漢網友爆料他來了

2020-02-04 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top