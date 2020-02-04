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武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

廣州門把現新型冠狀病毒 傳播方式更多元？

2020-02-04 16:18世界日報 中國新聞組╱北京4日電

疫控人員演示在門把取樣。 圖／取材自觀察者網
疫控人員演示在門把取樣。 圖／取材自觀察者網
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廣東省衛生健康委員會3日發布信息，廣州市疾病預防控制中心近日在對新型冠狀病毒肺炎疫情監測中，在一名確診患者家中門把手上發現了新型冠狀病毒的核酸，是廣州首次在外環境中發現。消息引起外界擔憂傳播方式恐多元化，對此，有專家稱，此次採集的標本很大程度上只是採集到病毒「碎裂了的屍體」。

廣州日報報導，廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌指出，市疾控檢測實驗室目前的日檢測量達660份左右，已接近實驗室的極限。檢測樣本來源於醫院上送的排查標本，包括進行流行病學調查後密切接觸者的標本，在對確診病例的流行病學調查中，對居家環境中也會採外環境標本採集。

「現在知道病毒主要是通過飛沫傳播，也有接觸傳播。」張周斌說，接觸傳播包括直接接觸傳播和間接接觸傳播，直接接觸即直接接觸到感染病例，會對作為密切接觸者進行排查。而對於一般社區居民，風險更多來自於間接接觸，「如果病毒附著在物體表面，自己的手觸摸到被污染的物體表面後進食、揉眼睛等動作，可能會造成自己感染。」

中新社報導，廣州疾控專家稱，本次檢測報告的方法是核酸檢測技術，檢測病毒的核酸(基因片段)，而不是用病毒培養的方法獲得活的病毒。也就是說檢測陽性只能說明在該次採樣中的標本有病毒的基因片段，但是否是整個完整的病毒，是否仍然存活尚不可知。

專家指出，據目前所知，病毒只有在存活的條件才能傳播疾病，而新型冠狀病毒在乾燥的環境之中，它的存活時間只有48小時，並且在空氣中暴露2小時後，它的活性就明顯下降。所以，此次採集的標本很大程度上只是採集到病毒「碎裂了的屍體」。

「這提示我們，一定要做好居家清潔工作，勤洗手非常重要。」專家提醒，日常家居細節中，有許多可能造成病毒間接傳播的途徑，容易為人所忽略，如手機屏幕、電腦鍵盤、水龍頭等，都需要日常清潔。

此外，澎湃新聞報導，湖北省政府3日晚間召開新聞發布會，通報新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。國家衛生健康委專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛在答記者問時說，研究發現，病毒在光滑的物體表面可以存活數小時，如果溫度、濕度合適，它可以存活數天。比如在溫度20度、濕度40%的環境中，有研究表明新型冠狀病毒可以存活達到五天。

武漢肺炎肺炎新型冠狀病毒

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