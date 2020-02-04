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武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

「病毒非關實驗室」 研究員說法被打臉

2020-02-04 16:22世界日報 中國新聞組／北京4日電

針對武漢肺炎起因，印度研究者先前一篇病毒可能來自實驗室外洩的論文，引起眾多揣測及...
針對武漢肺炎起因，印度研究者先前一篇病毒可能來自實驗室外洩的論文，引起眾多揣測及批評。但這篇論文2日已被原作者撤稿，並有中國學者公開表示「用生命擔保，和實驗室沒有關係」。 法新社
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武漢肺炎疫情失控，外界廣泛質疑病毒是否來自武漢病毒研究所的生物武器研發。日前有學者網友實名指證該所研究員石正麗，揭露醫學實驗室管理混亂或是病毒洩露原因。有輿論猜測，石正麗或被內定為替罪羊。

自由亞洲電台報導，石正麗2日在微信回應質疑稱，可用生命擔保武漢肺炎病毒和她的實驗室無關。該聲明隨即遭「武小華博士」砲轟。

「武小華博士」在微信向石正麗叫陣，要與她公開對質，隨後又對石正麗提出兩點關鍵質疑。

其一，石正麗團隊日前公布論文稱，武漢肺炎病毒可能由蝙蝠直接傳染給人，但「武小華博士」認為，這是石正麗欺騙外行的謊言，因為根據醫學常識，蝙蝠病毒必須經過變異才能進入人體，而這個基因變異需要通過1-2個大鼠或靈長類的中間宿主參與，而且這種基因改造只能在實驗室完成。但石正麗論文中根本沒有提到有中間宿主。

其二，「武小華博士」大曝中國醫學實驗室內部的管理混亂，並認為這是病毒洩露的主要原因。

「武小華博士」提到，有些實驗室對外兜售實驗動物當寵物養，協和醫學院就發生過此事。而且「武小華博士」自己也每年勸說朋友收養一兩隻實驗用的狗。還有把實驗動物的屍體隨便處理，或者按照野生動物出售，南方醫科大學就曾賣過獼猴。

在推特上一些網友分析，微信上有關武漢肺炎的信息一發出就被封號，而「武小華博士」直言指證石正麗洩露病毒的帖子卻能廣為流傳，很可能是中共在引導風向，因為人工合成病毒很難再抵賴，要讓石正麗來背鍋了。

武漢肺炎肺炎

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