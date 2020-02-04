杭州祭最嚴禁令「封城」 溫州封城後爆警民衝突

繼湖北武漢後，浙江溫州官方宣布從2日零時起「封城」，限制全市居民與外界接觸，以防疫情擴散。媒體報導，有居民被強制隔離在家，引來不滿，和武警發生肢體衝突；更有大批憤怒民眾圍毆一名疑似外來患者。另外，杭州多地也出台「最嚴禁令」，包括每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員外出採購生活物資等。

自由亞洲電台報導，溫州由2月2日至8日實施「封城」措施，當地政府出台一系列嚴控居民在市內流動的措施，包括每戶只能有一人每隔兩天出門一次，採購食物和生活用品。另外，城內的公交車輛和長途客運全部暫停，主要交通幹道已封閉。影院，游泳館等市內公共場所停業。

溫州一服裝製造企業負責人陳女士說，溫州有高感染率是因為當地很多人在湖北武漢做生意。過年前，大家回溫州過年，所以被感染及傳播機率就高很多。

陳女士說，政府「封城」舉動來得太突然，眾人毫無防備，民眾的損失很大。「在封城之前，……應該提前通知居民早一點準備家中日用品、食物等。不至於突然封城。」

與此同時，網上傳出多段視頻，稱溫州發生警民對峙。視頻中，數百人戴著口罩在街道上高聲呼喊抗議，與軍警發生推撞與爭吵。視頻中還拍到街道旁擺著「疫情期間 嚴禁本村村民出入」的路障。

此外，有媒體報導，一段視頻也顯示，有大批民眾在圍毆一名疑似外來患者，此間有人說道「（為了）不讓他們走過來，這些（得）病毒的。」

另一段視頻內容則指出，大批武警手持盾牌站在道路中間，一旁有人用溫州話在罵警察。

另據中新社報導，杭州多區縣3日出台「最嚴禁令」。其中，拱墅區發布以「十二個一律」為主要內容的通告，指出該區所有小區（含酒店式公寓）一律實行封閉式管理；小區居民一律測體溫，憑身分證進入；外來人員和車輛一律不得進入小區，特殊情況由管理人員做好登記備案；杭州市外返回拱墅區人員一律在一小時內主動向居住地社區報告等。

余杭區實行「十項從嚴」管控措施。該區將從嚴限制居民出行，提出嚴格執行「全民不出門」行動，每戶家庭（居家隔離家庭除外）每兩天可指派一名家庭成員出門採購生活物資，其餘人員除生病就醫、疫情防控工作需要和在保障公共事業運行、民眾生活及其他涉及重要國計民生的重要崗位上班外，一律不得外出。

余杭還將從嚴實行臨時交通管制，嚴格控制人員進出，對進入余杭各卡點非杭州籍車輛、人員一律做好勸返工作。