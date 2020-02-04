不怕死？陸警查獲「整櫃野味」老鷹、竹鼠都有 還只限老客戶

廣西再度被查到整批的野味。（圖／翻攝自每日郵報） 分享 facebook 武漢肺炎疫情爆發，「野味」成了相關搜索第一熱詞，尤其此次更已被當局證實，武漢華南海鮮市場的野味的確就是疫情的源頭。武漢肺炎不僅在中國境內快速傳播，連國際間都人人自危，就在中國對外宣稱「疫情都在掌控中」時，竟又被警方發現一個運送中的冰櫃，裡面裝滿了冷凍的老鷹、浣熊、松鼠等，相當誇張。

據英國《每日郵報》報導，湖北省武漢肺炎疫情持續擴散，已確認源頭是「野味」釀禍，讓警方嚴陣以待，開始盡力查緝非法「野味」，就連一般肉類都嚴加看管。但這時還是有不肖商人無視疫情爆發的危險、當局政策，居然透過微信繼續進行私下的交易。

超過300多隻的野味十分嚇人。（圖／翻攝自每日郵報） 分享 facebook

中國警方在上月31日接獲通報後，突襲了一輛在廣西準備運送的冷凍貨櫃，打開貨櫃後，映入眼簾的竟是非法販售的浣熊、松鼠、老鷹與其他多種野生動物，將被送到也是非法的店家準備與「老客戶」交貨。

警方調查一名黃姓女子，了解運作方式為先透過微信與買家連絡，林業警官譚春茂表示，這個微信的群組並非什麼人都接，是有特別限制「只接老客戶」的，且有些野味甚至來自於外國走私，目前黃姓女子已被拘捕，等待接受進一步的調查。

據了解，這批野味包括了250隻鳥類、3隻老鷹、2隻豹貓、48隻浣熊、30隻松鼠和3隻野雞，不僅如此，甚至連豬、山羊睪丸、馬肉、狗肉都有提供。31日同樣被警方查緝到的，還有在廣東某市場內「小帳棚」仍在販售非法的野生動物，包括被懷疑為新型冠狀病毒的帶原「竹鼠」也在其中。