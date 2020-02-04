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可惡送人了！口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷下個缺貨的是「它」

馬來西亞證實首位公民感染武漢肺炎 確診病例增至10例

為何浙江成武漢之後第二大疫區？被忽略的「華南市場2樓」

2020-02-04 15:02聯合新聞網 綜合報導

華南海鮮批發市場。 圖／hazardlab
華南海鮮批發市場。 圖／hazardlab
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中國武漢肺炎疫情蔓延全球，為遏止疫情擴大，中國政府自春節年前大動作封鎖湖北省13城之後，年後又再度「封鎖」第二大疫區浙江省溫州市及杭州市，期望減緩病例增加速度。不過從地圖上看來，武漢到溫州起碼有兩個台灣長，為何確診病例遙遙領先緊鄰湖北的安徽、江西等省份呢？

溫州與杭州與武漢相距甚遠。 圖／擷自GoogleMap
溫州與杭州與武漢相距甚遠。 圖／擷自GoogleMap
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浙江省為中國武漢肺炎確診病例第二高省份，日前已宣布溫州市嚴格控制居民出行，每戶每兩天僅可派一人出門採購，今（4日）杭州市也宣布實施封閉式管理。然而從地圖看來，溫州與武漢相距超過800公里，為何武漢之後就是溫州？

溫州市疫情嚴重。 圖／擷自鳳凰網疫情實時動態。
溫州市疫情嚴重。 圖／擷自鳳凰網疫情實時動態。
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綜合中國媒體報導，溫州以皮鞋、眼鏡等生意聞名，現有大批溫州商人在武漢經商，據官方統計，目前在武漢經商、就學、務工有18萬人左右。其中值得注意的是，此次武漢肺炎爆發源頭華南海鮮市場，其二樓華南眼鏡城，70多家眼鏡行多數其實為溫州人開設。當疫情爆發後，海鮮市場於1月1日關閉，但二樓的眼鏡城仍持續營業到1月10日。之後，這群溫州人紛紛返鄉過年，很可能因此將病毒攜至溫州。

溫州人開的眼鏡行就群聚在疫情爆發的海鮮市場2樓、對街。 圖／擷自360地圖
溫州人開的眼鏡行就群聚在疫情爆發的海鮮市場2樓、對街。 圖／擷自360地圖
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據時代周報報導，有疫情防控人士表示，從武漢返回溫州的人約有5萬名左右，而自武漢封城後5天內，仍有近2萬湖北人（包含武漢人）進入溫州，使得溫州成為湖北以外的疫情重症。對此，當地政府更祭出舉報獎勵，希望澈底排查出來自疫區的人。

雖然目前已有華南眼鏡批發市場的店主因感染武漢肺炎入院的消息，但是否有溫洲確診病患來自華南眼鏡城，尚無法從通報病例中確認。（註：華南眼鏡批發市場位於華南海鮮批發市場對街，華南眼鏡城位於海鮮批發市場二樓。）

武漢肺炎肺炎

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