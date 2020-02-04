親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

中國專家：不提倡戴手套 是當前防疫巨大漏洞

2020-02-04 13:29中央社 台北4日電

中國科學院上海植物逆境生物學研究中心主任朱健康強調，為了更有效地阻斷武漢肺炎接觸傳播，還需大力提倡戴手套。「不提倡戴手套是當前防疫戰的一個巨大漏洞，必須立刻堵上」。

目前還擔任美國國家科學院院士的朱健康近日接受中國科學報專訪，提出以上警告。

他說，疫情當前，民眾現在已經知道戴口罩可以防止飛沫傳播，勤洗手有助於防止接觸傳播。目前幾乎所有的預防手冊以及疾控專家都強調民眾需要勤洗手，所以手會傳播病毒已是共識。但僅強調勤洗手是不夠的，畢竟在公共場合，我們沒有條件可以隨時隨地洗手。

朱健康說，戴手套的重要性有以下3點：

第一，如果自己已經是一個病毒攜帶者，戴了手套可以在極大程度上阻斷因為觸碰旁人或共用物品造成的病原體傳播，尤其是在醫院等公共場合，以及在家自我隔離與家人接觸時。

第二，一個健康的人戴上手套則可以極為有效地保護自己，免受接觸感染，也會減少手對口、鼻、眼的深度觸碰。

第三，手套黏吸病毒的能力遠弱於手上皮膚吸附病毒的能力，病毒在手套上的存活時間遠短於在手的皮膚上的存活時間。

他強調，此前有專家告訴民眾不用戴手套，說也可能因為手套的不潔造成感染，這個非常缺乏生物學常識，已經成為這次防疫工作中的一個巨大漏洞。

朱健康指出，「戴手套」在國際上早已成為共識，美國病毒防疫專家賈瑞特（Laurie Garrett）曾對伊波拉、SARS等大型傳染病和公共健康危機做過實地考察與深度研究。她根據對傳染病的經驗與知識提出的10個自我保護預防措施中，前3條均強調戴手套。

朱健康表示，手套可以重複使用，若重複使用，需要保持清潔、乾燥、勤洗滌。至於種類則沒有特別要求，最便宜的一雙棉線手套就很好。

武漢肺炎疫情持續擴增。圖/取自法新社
武漢肺炎疫情持續擴增。圖/取自法新社
分享

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎大亂職場 防疫照顧假QA解密

防疫期間 蘆洲出現大陸口音陌生人想聊「醫療服...

百貨業哀嚎缺口罩 員工、專櫃人員需「自備」口...

學校防疫物資「一物難求」全教總籲請縣市政府統...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

全球疫情地圖整理包／香港爆首例死亡 全球累計共427死

2020-02-04 10:45

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

舉報發燒者未通報 湖北孝感市發1000元人民幣

2020-02-04 14:02

杭州實施封閉式管理 台協會長：未到封城程度

2020-02-04 13:52

武漢肺炎疫情嚴峻 習近平神隱6天惹猜疑

2020-02-04 13:49

貴州滿月女嬰 確診武漢肺炎

2020-02-04 13:31

貴州1個月大女嬰確診 全球最小的確診感染病例

2020-02-04 13:14

湖北新型肺炎死亡率偏高 專家：醫療資源短缺

2020-02-04 12:12

武漢肺炎香港首宗死亡個案 39歲居黃埔男患者病重離世

2020-02-04 12:04

感染破2萬人！中國譴責美國散播恐慌，但同意美專家馳援

2020-02-04 12:03

武漢連夜建三所方艙醫院收治床位3400張

2020-02-04 11:40

港購防疫口罩遇困 官員稱將帶頭謹慎使用

2020-02-04 11:23

中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天

2020-02-04 11:02

香港出現首例武漢肺炎死亡病例 死者為39歲男子

2020-02-04 10:58

武漢滯留台商首批回台 陸委會：經多次協調終成行

2020-02-04 10:58

「封城」留守杭州 台協會長周鮑華：台商安好未染疫

2020-02-04 10:52

湖北正妹曝隔離區「人間地獄」引關注 再發文致謝醫護

2020-02-04 10:47

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

2020-02-04 10:43

香港首傳武漢病毒死亡病例！ 恆生指數應聲收斂漲幅

2020-02-04 10:38

重慶小區自製5米消毒通道 網友：淡淡的藥水味令人安心

2020-02-04 09:43

自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

2020-02-04 09:32

防控武漢肺炎 杭州市實施封閉式管理

2020-02-04 09:29

陸宣布第二批滯武漢國人5日返台 海陸兩會：所述非事實

2020-02-04 08:42

首批滯留武漢國人抵台 陸委會：雙方共同努力的成果

2020-02-04 08:38

遲來的解放軍：戰狼現身? 武漢封城後的「防疫抗擊」

2020-02-04 08:30

疫情最新：湖北省新增死亡64例 大陸死亡增為至少425例

2020-02-04 06:54

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50

陸求援物資 冷回美防疫協助

2020-02-04 00:47

港醫護大罷工 港府再封海陸4口岸

2020-02-04 00:39

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

習近平主持政治局常委會議 研究加強疫情防控

2020-02-03 20:30

陸官方3度改口：兒童孕婦為易感染武漢肺炎族群

2020-02-03 20:24

武漢肺炎／母感染離世直接火化 女追運屍車喊「媽！」眾心酸

2020-02-03 20:11

深圳版「小湯山」醫院開建 建成後可增千張床位

2020-02-03 19:44

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

武漢肺炎／「惡貫滿盈」紅十字會 為什麼屹立不倒？

2020-02-03 18:52

影／港府拒封關防疫 第一線醫護啟動罷工

2020-02-03 18:08
看更多

熱門文章

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣和護目鏡

2020-02-03 16:52

全球疫情地圖整理包／香港爆首例死亡 全球累計共427死

2020-02-04 10:45

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

2020-02-04 09:00

世衛秘書長再籲各國政府：無須為防疫 限制旅遊和貿易

2020-02-03 18:36

湖北正妹曝隔離區「人間地獄」引關注 再發文致謝醫護

2020-02-04 10:47

武漢台商昨夜包機抵台 三大人、一幼童有症狀送醫

2020-02-04 08:46

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

英大學研究：武漢肺炎擴散風險最高城市 台北居第三

2020-02-03 17:35

曼德勒機場停飛台灣？ 旅行社求救「228人滯留」

2020-02-04 10:44

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

影／武漢台商抵台 4輛遊覽車駛入台中市隔離地點

2020-02-04 08:57

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

2020-02-04 10:43

為何武漢肺炎各國撤僑時間都在半夜？韓媒曝「暗黑原因」

2020-02-04 10:10

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

2020-02-04 08:51

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

實名制一人7天2片 蔡英文：健康民眾不需一律戴口罩

2020-02-03 23:03

因應武漢肺炎惹議 20萬網友連署要世衛秘書長下台

2020-02-03 17:54

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50

自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

2020-02-04 09:32

建防疫收治場所 韓國瑜：我不是先知只是先辦

2020-02-03 19:28

肺炎疫情續擴散！陸轟美扯後腿：沒幫忙還散播恐慌情緒

2020-02-03 17:36

防控武漢肺炎 杭州市實施封閉式管理

2020-02-04 09:29

台商隔離地點是否公開？鄉民戰出最重要的是這點

2020-02-03 15:51

武漢肺炎前線專家：患者後期易突發多重器官衰竭

2020-02-03 16:08

武漢肺炎／「惡貫滿盈」紅十字會 為什麼屹立不倒？

2020-02-03 18:52

連夜跑超商買口罩 通勤族：7天2片怎麼夠？！

2020-02-03 22:47

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

2020-02-04 00:09

影／口罩何時戴？ 防疫醫師要大家謹記「一不三要」

2020-02-03 18:39

影／火神山醫院8天蓋好收治病人 BBC：快到難以想像

2020-02-03 16:30

滯留武漢台商包機返台 那些年專機都載回哪些人？

2020-02-04 08:00

返台包機由東航子公司上海航空執飛 第二批5日返台

2020-02-03 14:39

疫情最新：湖北省新增死亡64例 大陸死亡增為至少425例

2020-02-04 06:54

影／現在有必要戴口罩？ 公衛專長黃偉哲也這樣說

2020-02-03 15:23

民航局收到申請了！武漢包機延遲到晚上8時起飛

2020-02-03 18:16

吳斯懷葉毓蘭首合體出擊 批口罩之亂未顧軍警安全

2020-02-04 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top