中國專家：不提倡戴手套 是當前防疫巨大漏洞

中國科學院上海植物逆境生物學研究中心主任朱健康強調，為了更有效地阻斷武漢肺炎接觸傳播，還需大力提倡戴手套。「不提倡戴手套是當前防疫戰的一個巨大漏洞，必須立刻堵上」。

目前還擔任美國國家科學院院士的朱健康近日接受中國科學報專訪，提出以上警告。

他說，疫情當前，民眾現在已經知道戴口罩可以防止飛沫傳播，勤洗手有助於防止接觸傳播。目前幾乎所有的預防手冊以及疾控專家都強調民眾需要勤洗手，所以手會傳播病毒已是共識。但僅強調勤洗手是不夠的，畢竟在公共場合，我們沒有條件可以隨時隨地洗手。

朱健康說，戴手套的重要性有以下3點：

第一，如果自己已經是一個病毒攜帶者，戴了手套可以在極大程度上阻斷因為觸碰旁人或共用物品造成的病原體傳播，尤其是在醫院等公共場合，以及在家自我隔離與家人接觸時。

第二，一個健康的人戴上手套則可以極為有效地保護自己，免受接觸感染，也會減少手對口、鼻、眼的深度觸碰。

第三，手套黏吸病毒的能力遠弱於手上皮膚吸附病毒的能力，病毒在手套上的存活時間遠短於在手的皮膚上的存活時間。

他強調，此前有專家告訴民眾不用戴手套，說也可能因為手套的不潔造成感染，這個非常缺乏生物學常識，已經成為這次防疫工作中的一個巨大漏洞。

朱健康指出，「戴手套」在國際上早已成為共識，美國病毒防疫專家賈瑞特（Laurie Garrett）曾對伊波拉、SARS等大型傳染病和公共健康危機做過實地考察與深度研究。她根據對傳染病的經驗與知識提出的10個自我保護預防措施中，前3條均強調戴手套。