一家四口疑感染…老母休克2次 叫救護車又被拉回家

武漢肺炎疫情嚴峻，醫院床位已滿。新華社 分享 facebook

武漢王女士家裡共七個人，包括她自己、老公和爸爸媽媽，四個人都出現嚴重症狀。他們從發病至今，因為住院難，無法得到確診。她母親休克過兩次叫了120又被拉回家。

健康時報報導，1月23日，王女士開始咳嗽並伴有低燒，24日，老公也出現發燒咳嗽症狀。兩度到醫院檢查，結果是兩個人全部雙肺感染。但是還是沒辦法確診，醫院也沒床位，只能暫時回家口服藥物治療。

1月26日，王女士接到爸爸的電話：「我想叫120把我們老兩口送到醫院去，你媽媽已經在家裡休克過兩次了。」

王女士的爸爸今年65歲，媽媽59歲。王女士家住武昌區，爸爸媽媽住江岸區，兩區之間通行需透過大橋，但發燒的人根本不允許開車過橋，所以這段時間，都沒有趕過去看父母。

據報導，王女士說，媽媽在1月16日就出現感冒和發燒症狀，爸爸18日也出現類似症狀，兩個人23日到醫院檢查出雙肺感染，但沒試劑盒檢測，醫院也沒床位，要他們先回去吃藥治療。

直到1月30日，爸爸開始有些神志不清，媽媽也完全離不開氧氣機，兩個人才撥打120決定去醫院。

王女士說：「晚上9點，120過來後先把兩位老人送到了醫院，當時門口躺了三、四百個人，也沒搶救設施和設備，又讓120把他們送去另一家，情況還是一樣。無奈只能請120再把爸爸媽媽送回家裡，因為至少家裡還有點氧氣可供兩位老人使用。」

報導指出，王女士說，這是半個月以來自己第一次看見爸爸媽媽，當時，媽媽躺在擔架上已經呼吸困難了，爸爸就站著拎著住院的東西，虛弱又很無力。

「120車關門的那一剎那，我覺得無望了，覺得憑自己的力量救不他們。」王女士說，等待確診要排隊，爸爸媽媽已經沒有精力去排隊了。