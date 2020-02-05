三過家門而不入 武漢醫生與7歲女兒隔著「貓眼」相聚

趁著爸爸在家門口取剃鬚刀（右圖），小丁丁隔著貓眼看著爸爸（左圖）。取材自封面新聞 分享 facebook

小丁丁的爸爸杜得（化名），是湖北武漢肺科醫院檢驗科的一名醫生，從1月26日開始，杜得回到崗位，搬到醫院附近的酒店，「三過家門而不入」。就在昨日，趁著爸爸在家門口取剃鬚刀，7歲的小丁丁隔著貓眼看著爸爸，一直到他離開。

封面新聞報導，今年來勢洶洶的疫情，看著新聞裡抗「疫」一線那些忙碌的身影，杜得在初二那天主動請纓，提前回到崗位。杜得的工作，就是分析化驗危重症病人的檢驗樣本。

據報導，就在回到崗位的第一天，杜得搬離了家，住進醫院附近的酒店。由於丁柳和女兒也處於自我隔離中，這幾天他只能在稍微有空時回趟家，給母女倆送點食物。

報導稱，「總共回來了三次，都是在門外遠遠站著，我笑他是『三過家門而不入』。」1月31日下午，杜得打來電話說，要回家取醫保卡和剃鬚刀。「你把東西準備好，我敲門後，你放在門口就可以了。」電話裡，他不停叮囑妻子，不要開門，不要靠近他。

報導指出，看著門上的貓眼，小丁丁湊上前去，可身高不到一米三的她夠不著。她搬來小板凳，踩在凳子上還是差一截，她又拿出自己練拉丁舞的高跟鞋穿上。

就這樣，小丁丁趴在門上，通過貓眼，看著門口戴口罩的爸爸。「我在這裡看著你，就不會碰著病毒。」門口，杜得對著貓眼朝小丁丁揮手，讓她回客廳待著，小丁丁不動，「我看到你走。」小丁丁不太知道怎麼表達對爸爸的關心，只是安靜地看著爸爸，直到他離開。

「在那裡站了三分鐘吧，我看了挺心疼的。」丁柳在背後用手機拍下了這一幕，「這是我們家這個春節一個難忘的團聚。」

丈夫走後，丁柳回到臥室，悄悄掉了眼淚。由於丁柳很多同學都是一線醫生，除夕那天，朋友們在兩個小時內，籌集了10萬元（約1.4萬美元），並從浙江溫州一家工廠採購了1萬個N95口罩、4000個醫用外科口罩，初三那天就送到武漢市第五醫院醫生的手中。