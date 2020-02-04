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武漢肺炎香港首宗死亡個案 39歲居黃埔男患者病重離世

2020-02-04 12:04香港01 撰文：鄭翠碧

黃埔花園39歲男子，早前由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院隔離診治。（資料圖片／王譯揚...
黃埔花園39歲男子，早前由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院隔離診治。（資料圖片／王譯揚攝）
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武漢新型肺炎肆虐，本港至今有15宗確診個案，當中部分人情況嚴重。醫院管理局證實，本港第13宗個案，即一名39歲確診男病人今天（4日）病重離世，成為本港第一名感染新型冠狀病毒而不治的病人。

男子是香港人，有長期病患，居於黃埔花園11期1 座，他在1月21日乘高鐵由香港到武漢，並於1月23日在長沙南站乘坐高鐵返港，他稱潛伏期內沒到過醫療機構、濕街市或海鮮市場。

他的母親在2月1日先被送到鯉魚門公園度假村接受隔離，同日出現病徵，送院後同樣確診染上「武漢肺炎」。

消息指，男患者離世一事將會召開死因研訊。

黃埔花園39歲男子，早前由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院隔離診治。（資料圖片／王譯揚...
黃埔花園39歲男子，早前由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院隔離診治。（資料圖片／王譯揚攝）
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衞生署早前表示，該名39歲男病人有長期病患，他自1月29日起出現肌肉痛，31日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療，後轉送到瑪嘉烈醫院傳染病中心，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

根據病人提供的資料，他於1月21日乘搭高鐵由香港到武漢（G306列車），並於1月23日於長沙南站乘坐高鐵返港（G79列車），他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。病人的太太、女兒、兒子及家傭沒有出現病徵，被送往檢疫中心接受隔離監測。

據了解，男病人本身情況穩定，但今天早上突然心臟停止跳動，最終不治。

另外，該名男患者的72歲母親在2月2日也確診患病，為本港第15宗個案，或成為第二宗與武漢相關的輸入性本地傳播個案。衞生防護中心表示，她於2月1日起入住鯉魚門公園度假村隔離，同日出現發燒和咳嗽並轉送伊利沙伯醫院接受隔離治療，其呼吸道樣本顯示對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定，正於瑪嘉烈醫院隔離治療。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。衞生防護中心相信，她是被兒子傳染。

醫院管理局證實，一名39歲早前確診感染新型冠狀病毒的男病人，因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院逝世。詳情會於今日下午四時半舉行的衞生署及醫管局新聞發布會公布。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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