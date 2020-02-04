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香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天

2020-02-04 11:02中央社 台北1日電

中國國家衛生健康委員會專家昨晚表示，武漢肺炎的新型冠狀病毒如果溫度、濕度合適，有研究發現可能存活5天，所以洗手非常重要。

中國官媒央視新聞報導，湖北省政府3日晚舉行第13場疫情防控例行發布會，中國國家衛健委專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛在會中作以上表示。

他說，新型冠狀病毒是透過飛沫和接觸來傳播的。飛沫的傳播距離是非常有限，從人體出來以後很快就沉降了，所以不會在空氣當中飄浮。

蔣榮猛說，飛沫可以沉降在物體表面，或者透過黏有病毒的手污染我們接觸到的物體表面，比如門把手、電梯按鈕。現在研究發現，病毒在這些光滑的物體表面，可以存活數小時。

他指出，如果溫度、濕度合適有可能存活數天，比如在攝氏20度的環境，濕度40%到50%，有研究發現新型冠狀病毒有可能存活達到5天。所以，「洗手非常重要」。

針對中國各地發現了一些無症狀的確診感染者，蔣榮猛說，目前沒有發現有病毒變異的情況。單鏈病毒是RNA病毒，從現在來看沒有發現病毒變異的證據。但相關部門也在做密切監測，看它是否會變異。如果發生了變異，在疾病控制上也有相應的應對措施。

針對有專家指武漢肺炎可能透過糞便感染，蔣榮猛表示，雖然從一些患者糞便當中發現了病毒核酸，但是目前還沒有分離到病毒，進一步的情況還需要觀察。目前還沒有發現透過這種方式傳播的病例。

中國武漢肺炎疫情嚴峻。 中新社
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武漢肺炎肺炎

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