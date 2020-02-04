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封閉式管理防疫！杭州市公告10項措施 喜事、串門都禁

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

重慶小區自製5米消毒通道 網友：淡淡的藥水味令人安心

2020-02-04 09:43香港01 撰文：李福源

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，重慶市榮昌區中華奧城小區近日為做好防疫工作，經重慶市畜牧科學院專家指示在小區出入口設置消毒通道，反應正面，當局已派員前往考察，研究推廣至其他地方。

居民先接受體溫檢測再通過消毒通道就可以回家。（微博圖片）
居民先接受體溫檢測再通過消毒通道就可以回家。（微博圖片）
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重慶市榮昌區中華奧城小區的出入口，搭起了一條長約5米的消毒通道。（微博圖片）
重慶市榮昌區中華奧城小區的出入口，搭起了一條長約5米的消毒通道。（微博圖片）
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網上影片顯示，小區出入口搭起了一條長約5米的消毒通道，居民先接受體溫檢測後方可通過煙霧瀰漫的通道消毒，然後回家。消毒通道獲網民點讚，紛留言「真的非常感謝你們」、「此安排太令人羨慕了」、「在通道裏走一趟，霧氣蒸騰的，還有淡淡的消毒水的藥味，讓人感覺很安心」。

重慶四海物業有限公司的副總經理周煒稱，重慶市畜牧科學院院長劉作華正好是小區的業主，他建議設置簡易的消毒通道，好讓居民不再懼怕會把沾到身上的病毒帶回家，物業公司隨即採納其建議，「這主要還是得益於我們小區裡面住的大專家的指導。」

周煒表示，消毒通道費用約1.5萬元人民幣（約1.66萬港元），每日的消毒藥水及日常維護預計約500元人民幣（約553港元）；他強調所使用的消毒藥水對人體無害，「我們小區目前有住戶3872戶，暫時還未發現一例病例，作為小區的『守門人』，我們要做到守土有責！」

另外，河北省多個地亦有多種創新的防疫措施，例如在張北縣就派出無人機於人民廣場上空飛行，督促公眾戴上口罩，而設置於各村的大喇叭則不斷廣播，提醒民眾盡量避免外出：「你唯一需要做的就是老老實實在家待著」、「上人家家裡去，你去了以後人家不一定歡迎你」。

河北石家莊藁城區韓家窪村用農業機器給街道噴灑消毒劑。（新華社圖片）
河北石家莊藁城區韓家窪村用農業機器給街道噴灑消毒劑。（新華社圖片）
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當地有村民還將農業機器改造成噴灑消毒劑的工具；邯鄲市涉縣有人在城區主要路口、超市商場門口等區域設置24個廢棄口罩的專門收集箱，並派員宣傳如何妥善處理廢棄口罩防止造成污染；河北省音樂家協會就創作出多項歌曲作品如《最愛》、《天使的電話》等，以鼓舞民眾鬥志，宣揚堅定抗擊疫情的必勝信念。

延伸閱讀：

中國武漢肺炎傳染力有多強　研究報告或給出答案

【武漢肺炎】改善管理亂象　山東紅十字會物資「分配權」被收歸

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎
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