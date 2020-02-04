親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

封閉式管理防疫！杭州市公告10項措施 喜事、串門都禁

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

2020-02-04 09:32香港01 撰文：李福源

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，四川雅安市應對新型冠狀病毒疫情應急指揮部辦公室周一（3日）晚表示，當地一名69歲侯姓確診男病患，在治療過程中多次隱瞞曾途徑武漢漢口返回雅安，導致與30多名醫護人員有密切接觸。

央視記者探訪火神山醫院內部設施。（影片截圖）
央視記者探訪火神山醫院內部設施。（影片截圖）
分享

侯男是天全縣人，他在上月18日從漢口乘編號G615的動車，於當日下午到達成都，然後乘私家車返回天全，途中在雨城區多營鎮一間飯館吃晚餐；同月27日，他因不斷咳嗽起痰及心跳急促而被送往天全縣人民醫院，並在31日確診患上新型肺炎。

遭多次追問仍然否認

經初步調查，當局發現侯男故意隱瞞途經武漢漢口返雅的事實，且多次在外活動，密切接觸群眾逾100人，而更惡劣的是，在天全縣人民醫院主診醫生和縣疾控中心工作人員多次詢問他是否有武漢、湖北等地居住和旅遊史的情況下，侯男仍然否認，導致有30多名醫護人員密切接觸，造成嚴重後果。

當局已對侯男採取專項調查，並將依法從嚴懲處，同時責成天全縣對事件過程中幹部是否盡責、精準排查是否到位等情況進行倒查，對失職人員嚴肅問責。

同時對過程中失職人員嚴肅問責。《人民日報》發表評論文章稱，一個人隱瞞，一群人遭殃，不論出於何種原因，這種隱瞞都是不可寬恕，亦是於法不容；防控疫情，即使幫不到忙，也不要添亂，開誠布公是對自己負責，呼籲市民不要做損人不利己的事。

▼按圖學會選購正確口罩，及其他防疫小知識

在如圖所述情形下應洗手。（央視網／香港01）
在如圖所述情形下應洗手。（央視網／香港01）
分享

為防感染，應避免在無保護狀態下接觸病患或野生動物。（央視網／香港01）
為防感染，應避免在無保護狀態下接觸病患或野生動物。（央視網／香港01）
分享
也應避免接觸其他有流感樣症狀的人群。（央視網／香港01）
也應避免接觸其他有流感樣症狀的人群。（央視網／香港01）
分享
也應避免接觸其他有流感樣症狀的人群。（央視網／香港01）
也應避免接觸其他有流感樣症狀的人群。（央視網／香港01）
分享
洗手時應選用肥皂和清水，或使用含有酒精成份的手消毒劑。（央視網／香港01）
洗手時應選用肥皂和清水，或使用含有酒精成份的手消毒劑。（央視網／香港01）
分享

延伸閱讀：

【武漢肺炎】患者隱瞞北上住普通病房　醫管局：一員工呈陰性反應

【武漢肺炎】新增兩宗初步確診　男子隱瞞曾北上　住內科病房七日

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

全球疫情地圖整理包／武漢肺炎燒 全球破2萬確診病例

2020-02-04 09:37

疫情最新：湖北省新增死亡64例 大陸死亡增為至少425例

2020-02-04 06:54

重慶小區自製5米消毒通道 網友：淡淡的藥水味令人安心

2020-02-04 09:43

遲來的解放軍：戰狼現身? 武漢封城後的「防疫抗擊」

2020-02-04 08:30

防控武漢肺炎 杭州市實施封閉式管理

2020-02-04 09:29

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

陸宣布第二批滯武漢國人5日返台 海陸兩會：所述非事實

2020-02-04 08:42

首批滯留武漢國人抵台 陸委會：雙方共同努力的成果

2020-02-04 08:38

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50

陸求援物資 冷回美防疫協助

2020-02-04 00:47

港醫護大罷工 港府再封海陸4口岸

2020-02-04 00:39

湖北正妹曝隔離區是人間地獄 絕望留遺書怒斥：死不瞑目

2020-02-03 22:10

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

習近平主持政治局常委會議 研究加強疫情防控

2020-02-03 20:30

陸官方3度改口：兒童孕婦為易感染武漢肺炎族群

2020-02-03 20:24

武漢肺炎／母感染離世直接火化 女追運屍車喊「媽！」眾心酸

2020-02-03 20:11

深圳版「小湯山」醫院開建 建成後可增千張床位

2020-02-03 19:44

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

武漢肺炎／「惡貫滿盈」紅十字會 為什麼屹立不倒？

2020-02-03 18:52

影／港府拒封關防疫 第一線醫護啟動罷工

2020-02-03 18:08

武漢肺炎官方死亡數字 中國媒體質疑未見全貌

2020-02-03 17:25

「病毒是人類不文明生活習慣的懲罰」 研究員：生命擔保無關實驗室

2020-02-03 17:24

中國消毒學專家：有人染疫 應停用中央空調

2020-02-03 17:23

中國「口罩之亂」！湖南抄出「未來口罩」

2020-02-03 17:23

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣和護目鏡

2020-02-03 16:52

疫情嚴峻 湖北通告：集中隔離所有疑似病例

2020-02-03 16:31

美稱實驗藥有效 武漢270名輕中度患者跟進試用

2020-02-03 16:30

武漢集結130軍車 駐鄂部隊支援配送物資

2020-02-03 16:30

影／火神山醫院8天蓋好收治病人 BBC：快到難以想像

2020-02-03 16:30

香港新冠病毒擴散 醫護罷工施壓港府

2020-02-03 16:09

武漢肺炎前線專家：患者後期易突發多重器官衰竭

2020-02-03 16:08

大馬中領館前現可疑包裹 排爆後…眾人大嘆可惜了

2020-02-03 16:08

跑遍整座城一包包買！滬男日本度假 掃4萬口罩捐武漢

2020-02-03 16:08

自動散開！上海排隊領口罩 每人間隔2米

2020-02-03 16:08

封城之亂：武漢肺炎蔓延 中共政權內憂外患

2020-02-03 16:04

大陸第二大疫區溫州限制出行 關閉46個高速收費站

2020-02-03 15:38

解放軍駐湖北部隊 負責配送武漢民生活物資

2020-02-03 14:36

湖北省科技廳長：初步篩選出3種治療藥物

2020-02-03 14:14
看更多

熱門文章

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣和護目鏡

2020-02-03 16:52

全球疫情地圖整理包／武漢肺炎燒 全球破2萬確診病例

2020-02-04 09:37

世衛秘書長再籲各國政府：無須為防疫 限制旅遊和貿易

2020-02-03 18:36

中研院示警：武漢肺炎病毒三大特性 恐成常態傳染病

2020-02-03 11:34

湖北正妹曝隔離區是人間地獄 絕望留遺書怒斥：死不瞑目

2020-02-03 22:10

英大學研究：武漢肺炎擴散風險最高城市 台北居第三

2020-02-03 17:35

罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

2020-02-03 12:59

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

武漢台商昨夜包機抵台 三人發燒、一童腹痛

2020-02-04 08:46

注意手部衛生！廣州首次在門把手上發現武漢肺炎病毒

2020-02-03 12:15

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

爆台胞隔離地惹議 柯文哲：大陸疫情失控就是因為隱匿

2020-02-03 10:43

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

2020-02-04 09:00

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

隔離收容營設桃園某陸軍營區 國軍動員後備軍人做口罩

2020-02-03 10:42

實名制一人7天2片 蔡英文：健康民眾不需一律戴口罩

2020-02-03 23:03

因應武漢肺炎惹議 20萬網友連署要世衛秘書長下台

2020-02-03 17:54

柯文哲爆隔離地惹議 苗博雅砲轟：公開透明不是遮羞布

2020-02-03 11:45

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

首批滯武漢台胞 今晚6時辦理登機直飛台灣

2020-02-03 11:52

施明德批馬管蔡英文戴口罩很低俗 建議蔡開國安會議

2020-02-03 14:27

肺炎疫情續擴散！陸轟美扯後腿：沒幫忙還散播恐慌情緒

2020-02-03 17:36

建防疫收治場所 韓國瑜：我不是先知只是先辦

2020-02-03 19:28

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

2020-02-03 13:54

罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

2020-02-03 11:43

武漢肺炎前線專家：患者後期易突發多重器官衰竭

2020-02-03 16:08

武漢肺炎／「惡貫滿盈」紅十字會 為什麼屹立不倒？

2020-02-03 18:52

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

2020-02-04 08:51

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

2020-02-04 00:09

返台包機由東航子公司上海航空執飛 第二批5日返台

2020-02-03 14:39

影／口罩何時戴？ 防疫醫師要大家謹記「一不三要」

2020-02-03 18:39

影／火神山醫院8天蓋好收治病人 BBC：快到難以想像

2020-02-03 16:30

影／現在有必要戴口罩？ 公衛專長黃偉哲也這樣說

2020-02-03 15:23

民航局收到申請了！武漢包機延遲到晚上8時起飛

2020-02-03 18:16

台商隔離地點是否公開？鄉民戰出最重要的是這點

2020-02-03 15:51

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top