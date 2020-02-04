自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，四川雅安市應對新型冠狀病毒疫情應急指揮部辦公室周一（3日）晚表示，當地一名69歲侯姓確診男病患，在治療過程中多次隱瞞曾途徑武漢漢口返回雅安，導致與30多名醫護人員有密切接觸。

央視記者探訪火神山醫院內部設施。（影片截圖） 分享 facebook

侯男是天全縣人，他在上月18日從漢口乘編號G615的動車，於當日下午到達成都，然後乘私家車返回天全，途中在雨城區多營鎮一間飯館吃晚餐；同月27日，他因不斷咳嗽起痰及心跳急促而被送往天全縣人民醫院，並在31日確診患上新型肺炎。

遭多次追問仍然否認

經初步調查，當局發現侯男故意隱瞞途經武漢漢口返雅的事實，且多次在外活動，密切接觸群眾逾100人，而更惡劣的是，在天全縣人民醫院主診醫生和縣疾控中心工作人員多次詢問他是否有武漢、湖北等地居住和旅遊史的情況下，侯男仍然否認，導致有30多名醫護人員密切接觸，造成嚴重後果。

當局已對侯男採取專項調查，並將依法從嚴懲處，同時責成天全縣對事件過程中幹部是否盡責、精準排查是否到位等情況進行倒查，對失職人員嚴肅問責。

同時對過程中失職人員嚴肅問責。《人民日報》發表評論文章稱，一個人隱瞞，一群人遭殃，不論出於何種原因，這種隱瞞都是不可寬恕，亦是於法不容；防控疫情，即使幫不到忙，也不要添亂，開誠布公是對自己負責，呼籲市民不要做損人不利己的事。

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在如圖所述情形下應洗手。（央視網／香港01） 分享 facebook

為防感染，應避免在無保護狀態下接觸病患或野生動物。（央視網／香港01） 分享 facebook 也應避免接觸其他有流感樣症狀的人群。（央視網／香港01） 分享 facebook 也應避免接觸其他有流感樣症狀的人群。（央視網／香港01） 分享 facebook 洗手時應選用肥皂和清水，或使用含有酒精成份的手消毒劑。（央視網／香港01） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》