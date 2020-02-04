陸求援物資 冷回美防疫協助

大陸積極防控疫情，但前線醫護的設備卻不夠用，需向外求援。（新華社） 分享 facebook

法新社報導，中國大陸外交部發言人華春瑩三日在記者會上說，大陸「急需」口罩和防護衣。

華春瑩說，疫情發生以來，一些國家透過不同方式協助中方防疫，在此表示感謝。她說，截至二日中午，南韓、日本、英國、法國、土耳其、白俄羅斯、印尼等國向中方捐助的疫情防控物資已運抵中國，「一些國家各界友好人士也紛紛主動通過各種方式對中國抗擊疫情表示支持。患難見真情，在此一併向他們表示感謝」。

記者詢問目前是否需要什麼物資，華春瑩說：「中國目前急需醫療口罩、防護衣和護目鏡。」

根據工信部的資料，大陸目前每天最多只能生產兩千萬片口罩。工信部三日稍早表示，正加緊從歐洲、日本和美國進口口罩。

華春瑩也批評美國散播對新型冠狀病毒的恐慌情緒，沒有採取任何措施幫忙控制疫情，還是第一個從中國撤僑及對中國公民實施旅遊禁令的國家。

華春瑩表示，絕大多數國家對中國對抗疫情舉措表示讚賞和支持，但與此同時，也有一些國家，尤其是美國，對疫情做出過激反應，並採取過度措施應對，顯然跟世界衛生組織（WHO）的建議背道而馳。

另一方面，WHO秘書長譚德塞三日再度呼籲各國，沒有必要為了遏制武漢肺炎疫情，採取限制國際旅遊與貿易的措施。

美國總統川普二日說，美方願協助中國大陸抗疫。白宮國家安全顧問歐布萊恩二日表示，相較上次SARS疫情，大陸對武漢肺炎的疫情發布要透明得多，不過北京當局迄未接受美國協助防疫的提議。美國提議派聯邦疾病防治中心等衛生專家前往大陸協助防疫，北京尚無回應。