湖北正妹曝隔離區是人間地獄 絕望留遺書怒斥：死不瞑目

一名大陸24歲正妹伯曼兒，在自己的微博上爆料，自己主動到醫院接受隔離，沒想到自己快死了，醫院卻都不聞不問。圖擷自 看中國 分享 facebook

武漢肺炎疫情全球延燒，大陸疫情不斷擴大，確診人數也已達到1.7萬例，染病民眾也大多接受隔離治療。但日前在大陸卻有一名主動到醫院接受隔離的女子，在微博上PO文表示，自己快死了，但是醫院卻都不聞不問，院方每天就只給她兩顆藥跟兩頓飯，其他什麼都沒有，從除夕開始一直持續發燒到至今，醫院也始終沒拿出良好的解決方案，甚至還告訴她「我們的方案只有這麼一個！」

根據陸媒《看中國》報導，這位女子的微博名為「伯曼兒」，今年24歲，她在1月24日主動住進湖北省天門市第三醫院的隔離病房，之後持續發燒，但院方只固定每天給她兩顆奧司他韋和兩頓飯，她表示在發病之前，就有要求醫院給她做電腦斷層跟血常規檢查，但醫院卻在沒有任何理由的情況下拒絕她的要求，她更爆料院方，伙食很差就算了，也不打營養針，根本無法提升抵抗力。

報導中也提到，伯曼兒的病情在1月30、31日迅速惡化，就連護士過來幫她量體溫，她都無法正常答話，直到伯曼兒努力掙扎發出微弱的聲音後，護士才鬆了一口氣。原以為自己的病情會有所好轉，沒想到當天伯曼兒發現自己已經出現了併發症，即使如此醫院還是不給伯曼兒輸液跟打營養針，讓她絕望的說「我躺在床上了，我起不來了，對不起爸媽！我對不起你們」。

到了2月1日，伯曼兒再次於微博發文，表示自己挺過了一晚，但醫院卻掐斷了她的氧氣，讓她忍不住激動的說「沒想到，他們聯合起來謀殺我！我死不瞑目！我的父母還被蒙在鼓裡，醫院一直說給我最好的方案，其實什麼都沒做過！」，更爆料她自己所在的三醫院，跟後來轉到的人民醫院都死了很多人，因為擔心自己的手機被沒收，所以才要把隔離的事情全部爆出來，自己就是活生生的例子。

不料過沒幾天後，伯曼兒的父母竟然真的被警察找上門，說伯曼兒在微博和抖音上發布的消息是「負面新聞」，並要求她刪除，但伯曼兒還是強調「我人在醫院隔離，說得句句屬實」，她甚至還在個人微博上寫下「好怕被抓啊」，也告訴大家她這麼做是真的在求救「我到現在都還沒確診，沒有人會拿生命來蹭熱度，我一定要掙扎，我死不瞑目！」