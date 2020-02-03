武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

中國工程院院士、抗SARS專家鐘南山。（新華社） 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續升溫，大陸截至3日已有1萬7千多起確診個案，全球各地民眾嚴陣以待。中國工程院院士、抗SARS專家鐘南山，就建議民眾在疫情高峰期減少外出，並公開3個病毒傳播的高危險地點，呼籲民眾務必遵守以下建議。

根據《長江網》報導，當年帶領團隊對抗SARS的呼吸道專家鐘南山，表示武漢肺炎的疫情將在一週內達到高峰。他也提及，武漢肺炎的新型冠狀病毒，傳染力較SARS強，除了飛沫傳染外，接觸傳染也是感染病毒的主要途徑之一。鐘南山強調，民眾在疫情高峰期時，應盡量避免外出，若仍需出外工作，務必要注意這3個高危險的地方。

首先就是民眾幾乎每天都會接觸到的「電梯」。鐘南山表示，民眾在搭乘電梯時一定要戴口罩，因為病毒在密閉空間中更容易傳染。住家大樓、辦公大樓應頻繁幫電梯消毒，特別是電梯的按鈕區。另一個高危險地點則是「餐廳」，鐘南山提醒民眾，一定要在用餐前的最後一刻再脫下口罩，並且避免邊吃飯、邊聊天，也盡量不要聚餐。

最後一處就是「辦公室」，民眾進辦公室時一定要配戴口罩，定期對門把、鍵盤、滑鼠及桌面進行消毒。鐘南山也再次強調，不管是進辦公室、用餐還是單純外出，都一定要勤洗手，盡量不要在外面揉眼睛，才能降低感染的機會。