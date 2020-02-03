武漢肺炎／母感染離世直接火化 女追運屍車喊「媽！」眾心酸

女子一邊追一邊大喊：「媽媽！媽媽！」。（網上圖片） 分享 facebook 武漢肺炎新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至2月3日中國累計死亡361宗，菲律賓亦出現首宗海外死亡的個案。中國宣布感染者死亡後必須就近火化，不得舉行遺體告別儀式或喪禮，網上流傳一段女子眼睜睜看著媽媽的遺體被運走，追著殯儀館靈車大聲叫「媽媽」的片段，畫面令人十分痛心。

影片在武漢新華醫院急症室外拍攝，一名女子一直追着旁邊的殯儀館的運屍車，車上載的正是她因感染武漢肺炎身亡的母親，女子一邊追一邊大喊：「媽媽！媽媽！」

按照中國規定，新型肺炎感染者的遺體必須就地直接火化，不能採取任何方式保存遺體，也不得舉行告別式及利用遺體進行喪葬活動，有關安排對親人來說是相當殘忍但也是無奈之舉。因此，這名喪母女子只能眼睜睜看着母親的遺體被運走，也不能好好告別。 影片只有14秒，卻讓很多人心痛，網民都非常同情，「心太痛了眼淚止不住」、「我真的好難過」、「這真是太讓人心碎了」、「淚流滿面。那些數字的背後，都是家人。難過的夜晚」，亦有人指「還有很多沒有確診的死去的」。

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文章授權轉載自《香港01》