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陸官方3度改口：兒童孕婦為易感染武漢肺炎族群

2020-02-03 20:24中央社 台北3日電

大陸官方聲稱兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感染族群。 圖／ingima...
大陸官方聲稱兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感染族群。 圖／ingimage
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中國新型冠狀病毒肺炎武漢肺炎）疫情嚴峻，但官方對疫情防控說法不一。據報導，中國國家衛生健康委員會近日改口，聲稱兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感染族群。

中國疾控中心主任高福1月時曾指兒童不易感染新型冠狀病毒；隨後中國衛健委又改口，指原則上所有人都是易受感染的族群，但不排除疫情的高危群下沉到青少年。截至目前，中國官方已3度改變說法，指兒童成為易感染族群。

綜合中國媒體報導，目前北京、山東、廣西及浙江等地，均傳出嬰兒及兒童確診新型冠狀病毒肺炎，海南省疾控中心今天更通報，海南出現「低年齡組族群」發病現象，年齡最小僅3個月大。

中新社今天引述國家衛健委近日印發的通知，其中坦承兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感染族群。

中國國家衛健委並呼籲兒童應盡量避免外出，不到人員密集和空間密閉的場所，不走親訪友，不與有呼吸道感染症狀的人接觸，確需外出者要正確佩戴口罩。家長為密切接觸者的家庭，家長需居家隔離的，應當與兒童分開居住。

通知說，基層醫療衛生機構在疫情期間應合理調整兒童保健門診和預防接種門診，暫停面對面新生兒訪視和兒童健康體檢，通過微信、電話、視訊等方式開展在線諮詢和指導。

此外，幼兒機構根據當地政府部署延後開園。開園後每天對園區進行日常消毒，開窗通風。教職員工每天入園前應測體溫，嚴格落實兒童檢測體溫等晨午晚檢制度和全日觀察，發現異常者不得入園。

通知強調，助產機構要盡可能為產科門診及病房設置獨立進出通道。對臨近預產期且建檔機構為新型冠狀病毒肺炎救治定點醫院的孕產婦，要及早作出合理安排。對出現發熱、乏力、乾咳等症狀且有流行病學史的孕產婦，要指導其及時到發熱門診就診。

各地要按照相關要求在有條件的助產機構設置發熱門診，指定綜合救治能力強的醫療機構作為定點醫院，為疑似和確診孕產婦提供疾病救治和安全助產服務，確保母嬰安全。產婦為疑似病例、確診病例和確診後未痊癒者，暫停母乳餵養。

武漢肺炎肺炎孕婦

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