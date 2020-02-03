對抗口罩荒 上海啟動口罩預購制度

武漢肺炎疫情下，兩岸都出現口罩搶購潮。上海近日實施口罩預購制度，民眾須先向居委會登記，再憑券到指定藥房購買，每戶最多限購5片，售價約新台幣10元。

新型冠狀病毒引發的肺炎在春節蔓延後，各地都出現口罩荒，口罩價格不斷瘋漲，依舊供不應求。

上海的社區近日貼出公告表示，為了避免民眾排隊購買口罩，造成交叉傳染風險，自2日起，民眾可持戶口本等證件到居委會，填寫「預約購買口罩登記表」。經居委會核實後，現場發放預約購買憑證，屆時再按通知到指定藥店購買。

公告表示，每一戶（居住地址）限預購一次，限購5片口罩，不能委託預約。中央社記者所在的社區居委會人員表示，港澳台居民也可憑證件和租屋契約辦理登記。

據上海市民政局統計，至2日晚間已有217.5萬戶居民預約登記，約佔該市常住人口的26.25％。

澎湃新聞引述上海市商務委員會表示，全市共180萬片民用口罩已在2日晚間運達指定藥店。第一批預購口罩今天上午開始在指定藥店發售，5片裝的口罩要價人民幣2.3元（約新台幣10元）。

報導表示，民眾需憑預約券購買，部分民眾手持號碼尚未被通知的預約券前來，也只能吃「閉門羹」。

記者實地走訪一間藥店，藥店員工說，店裡從1日起就停售口罩了。而該店並未被納入販售口罩的據點名單，因此目前也無法進貨販賣。

另一間雜貨店日前也曾賣過口罩，一片人民幣3元（約新台幣13元）。但老闆說，過年前進的貨已經賣完，目前口罩須由居委會統一分配，自己無法再進貨，「誰都緊張，只能看開工後貨量會不會比較足」。