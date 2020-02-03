中國消毒學專家：有人染疫 應停用中央空調

中疾控專家談"30人開會11人感染":建議辦公戴口罩 UCD匯入 分享 facebook 新型冠狀病毒疫情延燒，對於此前媒體報導，有企業「30人開會後，11人感染」消息，中國疾控中心消毒學首席專家張流波表示，建議辦公戴口罩，同時，萬一有疫情出現，應停止使用中央空調系統，還要對整個環境進行消毒處理。

澎湃新聞報導，國家衛生健康委2日召開新聞發布會，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作中公共場所、交通工具以及不同風險人群的健康防護有關情況。

針對此前媒體報導，一家企業30人開會，開完會之後有11人確診被感染一事，有記者提問現在在城市中的辦公樓採用的都是中央空調設施，如果一旦有人確診被感染，是否會容易造成疫情的擴散？

張流波在發布會上回應說，國內絕大部分的公共場所所使用的中央空調基本是風機盤管加新風系統，風機盤管加新風系統的空調和家裡面用的分體式空調是一樣的，只不過後面加了新風……。在這種情況下，我們通過增加新風量減少室內空氣無序的外溢。因為室內是正壓的環節，它往走道跑，往其他地方跑，這是我們控制不住的。

張流波表示，當然萬一有疫情，我們應該停止使用，按照相關的要求，不止對中央空調系統，還要對整個環境進行綜合消毒處理。消毒處理經過評價合格以後，再來看看中央空調是否可以打開。

張流波說，公共場所涉及到的人比較多，坐的人比較多，辦公的人比較多，在這種情況下建議大家要戴口罩。也可在進辦公樓之前，設置一個測體溫的地方，便於儘早發現發熱病人並採取相關的措施。