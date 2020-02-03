「病毒是人類不文明生活習慣的懲罰」 研究員：生命擔保無關實驗室

中科院研究員：用生命擔保疫情與實驗室無關 截圖 分享 facebook 針對武漢肺炎起因，印度研究者先前一篇病毒可能來自實驗室外洩的論文，引起眾多揣測及批評。這篇論文昨日已被原作者撤稿，中科院武漢病毒所研究員石正麗昨在微信朋友圈表示，「2019新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，和實驗室沒有關係」。

中國新聞週刊報導，生物科學網站bioRxiv上月31日刊出一篇題為「驚人相似」、由印度理工學院德里分校研究員撰寫的文章，結論直指「這在自然界不太可能是偶然的」，暗示武漢肺炎病毒並非自然生成。

中央社報導，印度研究者的論文一出，海外有不少文章及評論直指中國官方在武漢設立的P4病毒實驗室涉有重嫌，引起許多爭論，也讓中國官方承受不少質疑和壓力。但bioRxiv聯合創辦人塞佛（Richard Sever）昨日透過推特表示，原作者已聲明撤稿，並指「我們無意為陰謀論添枝加葉…感謝批評…我們將帶著修訂後的版本回來」。

中國科學報則報導，這篇論文被撤除後，石正麗隨即在微信朋友圈說，「2019新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，和實驗室沒有關係」。

報導還引述數名中國本土及美國學者說法，反駁武漢病毒是源自實驗室外洩的說法。其中，一名未具名的中國學者表示，目前正在傳播中的（武漢肺炎）病毒來源於「同一個祖先」，傳播路徑可能是病毒從動物偶然傳染給某一個特定的人發生變異，然後開始人際傳播。

這名中國學者說，如果能找到最早發生感染的「零號病人」，病毒源頭就找到了。

根據報導，中國學界目前認為，病毒「在進化樹上擁有合理的位置，代表了這一病毒由自然進化而來」。而「近期有一批動物被感染，通過感染某一個商販，把（武漢肺炎）病毒帶到人類」。在傳播上，病毒從蝙蝠到人之間，還存在一個或多個中間宿主。

中國學界還推斷，武漢肺炎病毒是最近才一次性進入人類體內的，且尚未發生明顯的變異。

然而，中國學界目前仍然沒有掌握武漢華南海鮮市場在病毒傳播過程中發揮的作用，只能確定其在早期疫情中「推波助瀾」。