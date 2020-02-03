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武漢肺炎官方死亡數字 中國媒體質疑未見全貌

2020-02-03 17:25世界日報 中國新聞組╱北京3日電

來源：YouTube

武漢新型冠狀病毒疫情蔓延。國家衛健委2日公布，截至1日累計確診病例1萬4380宗，死亡304宗。然而官方公布的數據備受外界質疑，認為只是「冰山一角」。有媒體披露，一些未被確診就死亡的患者，被冠之以「普通肺炎」，未列官方數字。另有武漢網民在Twitter上傳多段影片顯示，聲稱走訪武漢第五醫院，在門口5分鐘，就見殯儀館運走8具遺體。

香港01報導，中國媒體《財經》1日發表報導「統計數字之外的人：他們死於『普通肺炎』？」指出，透過對十多名武漢醫務人員及患者家屬的訪問，「目前人們所能看到的確診、死亡病例數字，並不能完全反映這次疫情的全貌」。

報導提到，一名73歲死亡患者的家人表示，死者在1月21日出現疑似症狀，在武漢市第四醫院檢查後診斷結果顯示肺部高度感染。但老人輾轉數家醫院仍未被住院收治，只能在家自我隔離，直至病危，送院不久後去世，死亡原因是「病毒性肺炎」，並未列入新冠肺炎的確診死亡數字中。

另一位定點醫院的科室主任稱，這兩天醫院門診一天有120名左右發熱病人，其中大約80名有肺部感染，但只有5名可能最終被收住院。「我們只能讓剩下75名收不進來的病患，回到家裡去。患者沒辦法，我們也沒辦法。」

該主任透露，只有被收治入院的患者才能統計為「疑似」，才有資格做核酸試紙檢查。

報導又稱，武漢某定點醫院開始上報需要確診檢測的疑似病患人數，從科室、到醫院、到區再到市裡層層上報。一位醫生表示，如果沒有確診就去世，不會被計算為確診死亡人數，只能算「肺部感染死亡」。

另據港媒報導，一名武漢網民方斌日前在Twitter上傳多段實地探訪武漢第五醫院的影片。在門口5分鐘，就見殯儀館運走8具遺體。他問醫院工作人員「裡面還有遺體嗎？」，工作人員回答：「還多呢！」不過在影片傳出後，其就傳出被政府人員抓捕的消息。

美國之音報導，1日晚間約7點，一批警察找到方斌家，以方斌去過醫院，必須接受體檢和隔離為由將他帶走。方斌在被警方帶走前發布了一段求助視頻，引發關注，他也於隨後獲釋。由於武漢交通已經停擺，方斌獲釋後騎了三個小時自行車，凌晨5點才回到漢口的家中。

方斌獲釋後說，這些警察身穿防護服，自稱防疫中心工作人員，他被帶上警車，送往漢陽區四新派出所，家中兩台電腦也被警察抄走，雖然人已獲釋，但是電腦仍被警察扣押。

拍攝醫院5分鐘運走8屍，網友遭逮捕。 影片截圖
拍攝醫院5分鐘運走8屍，網友遭逮捕。 影片截圖
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