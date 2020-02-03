武漢集結130軍車 駐鄂部隊支援配送物資

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新型冠狀病毒疫情重災區武漢，至今醫療資源匱乏，武漢市互聯網信息辦公室官方微博2日指出，已集結130輛軍用卡車，駐鄂部隊支援武漢市運輸配送生活物資。此外，歐盟2月1日宣布，各成員國已調動12噸防護裝備運往中國，協助抗擊疫情。

武漢市互聯網信息辦公室「武漢發布」表示，湖北省軍區協調駐鄂部隊成立抗擊疫情運力支援隊，擔負疫情防控期間武漢市生活物資的網點運輸保障。該運力支援隊是於2月1日下午開始集結的，人員和車輛主要從空降兵軍、空軍武漢基地、武漢警備區、空軍航空兵某師、空軍預警學院、中部戰區陸軍某舟橋旅、陸軍勤務學院訓練基地等駐軍部隊和軍事院校中臨時抽調，共130輛軍用卡車、260餘名官兵。

上述支援隊2日首次將200餘噸生活物資，從武漢市各大配送中心調運至武漢三鎮，供應各大超市，保障武漢市民生活。

另據中通社報導，據中國駐歐盟使團網站2日消息，駐歐盟使團發言人就歐盟對華運送12噸疫情防控急需物資表示，維護全球和地區公共衛生安全是國際社會的共同責任。當前，中國防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情正處於關鍵階段，歐盟協調協助成員國向中國運送12噸疫情防控急需物資，體現了歐盟機構、成員國政府和人民對中國政府和人民抗擊疫情的大力支持，中方對此衷心感謝。

此外，中新網報導，四川省第三批援鄂醫療隊員2日乘坐四川航空3U8101航班奔赴武漢，該航班由中國民航「英雄機長」劉傳健執飛。劉傳健是電影《中國機長》的原型，曾在駕駛艙風擋玻璃破裂脫落情況下，保證所有旅客的安全。