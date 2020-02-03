影／火神山醫院8天蓋好收治病人 BBC：快到難以想像

為收治新型冠狀病毒肺炎患者，湖北省武漢市臨時建造「火神山」、「雷神山」兩家專門醫院。「火神山」醫院2日交付，3日正式啟用收治病人。這座參照2003年SARS期間北京「小湯山」模式建造的臨時醫院，從1月25日動工到交付僅花了八天時間，速度之快，令人難以想像。

據新華社報導，武漢「火神山」醫院有1000張床，2月3日開始收治病人；另一家趕建中的「雷神山」醫院，將有1300張病床，預計將在2月5日交付投用。

「火神山」醫院2日交付中國解放軍，解放軍抽調了1400名軍方醫護人員，承擔「火神山」醫院醫療救治任務。2日，空軍出動八架大型運輸機，空運醫療隊隊員和醫療物資飛赴武漢。這是繼汶川、玉樹救災後，空軍參與非戰爭軍事行動出動大型運輸機數量最多的一次。

英國廣播公司（BBC）以圖片介紹「火神山」醫院建造過程，並稱，「中國能夠善用從上而下的指令政策，令建築工程以非常快的速度進行，是西方國家所難以想像。」

為配合「火神山」醫院完工啟用，加強區內隔離措施，遏制疫情擴散，武漢市防控指揮部2日下令，全市集中隔離收治確診患者、疑似患者、發燒患者、確診患者的密切接觸者共四類人員。同時，還須對新增者實施「日清日結」。

由於這「四類人員」的集中收治和隔離場所必須分開，以防止交叉感染。為此，當地加快設置定點醫院，建立隔離病區、隔離病房，徵用酒店、招待所、閒置廠房等，建立備用隔離場所，並配備必要的生活、消毒、醫療設施。

上述「四類人員」中，執行隔離難度較大的，是「發燒患者」及「確診患者的密切接觸者」。根據要求，這兩類人員由各區安排車輛分別送至集中隔離觀察點，進行醫學觀察、治療或其他預防措施。隔離期間，各區免費提供食宿、醫學觀察和治療。