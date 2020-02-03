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疫情嚴峻 湖北通告：集中隔離所有疑似病例

2020-02-03 16:31世界日報 記者羅印／北京3日電

抗武漢肺炎 湖北最新通告：集中隔離所有疑似病例 翻攝自中新網
抗武漢肺炎 湖北最新通告：集中隔離所有疑似病例 翻攝自中新網
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據環球網報導，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部2日召開會議強調，當前，全省防控形勢依然極為嚴峻，要做實做細基層基礎工作，堅決按照四集中要求，對所有疑似患者集中隔離。

一，壓縮篩查確診流程。盡可能簡化、縮短篩查流程，避免疑似病例多次往返醫院造成更多交叉感染，堅決控制住傳染源；簡化確診分流程序，避免輕症患者、居家隔離觀察人員拖延成重症。

二，對所有疑似病例進行集中隔離。要對所有疑似病例，先隔離再檢測、再診療，嚴防交叉感染。各地都要加快設置定點醫院，建立隔離病區、隔離病房。徵用酒店、招待所、閒置廠房等，抓緊建立備用隔離場所，並配備必要的生活、消毒、醫療設施。

三，千方百計提升收治能力。繼續統籌調配醫療資源，盡可能多地騰空床位；加快新建改造醫院進度，加快普通病房改造用於患者治療；加快床位周轉速度，收治更多更急需的病人。相關領導幹部對床位情況不清者、相關醫院拒收造成傳染者，要倒查責任。

四，加強疫情搜索。做實做細基層基礎工作，各鄉鎮（街道）都要建立村（社區）疫情搜索專班，地毯式搜索疑似病例，嚴格落實醫學觀察制度，建檔立卡，做好記錄，發現異常立即報告；加強密接人員管理，一旦發現疫情，立即搜索疑似病人和密切接觸者，對被汙染場所進行消毒，密切接觸者都要就近集中隔離。

武漢肺炎肺炎

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