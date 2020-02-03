跑遍整座城一包包買！滬男日本度假 掃4萬口罩捐武漢

1月31日，一架從日本飛往上海浦東的班機，上面載滿了4萬多個口罩，寫著標語「武漢加油，口罩捐贈」，都這些口罩是由上海市民季錦良跑遍日本佐賀一包包買回來的。他表示，自己過年期間在日本度假，看到國內武漢肺炎疫情爆發，覺得該做點什麼，便想到買口罩帶回國，捐到第一線。

新京報報導，季錦良表示，這些口罩將全部發往武漢、上海等地的醫院，捐贈給一線醫護人員。「大年30，很多醫護人員連年夜飯都沒吃，就前往一線。看到那個畫面，很難坐在椅子上空喊中國加油，肯定要行動起來做些什麼」。

當時，季錦良正在日本九州佐賀縣度假，他與親友從大年30（1月24日）到正月初七（1月31日），一共買了4萬多個口罩。一開始，佐賀沒有限購，他們從年30晚上到初一中午，一共買了2萬個，幾乎把這座城市的口罩買光了。

1月25日，日本公布了第三例確診病例，各種店鋪開始限購口罩，有的地方一個人只能買兩個。所以他們跑遍佐賀周邊的福岡、大分、日田、小城、鳥棲等地方，基本上是按照手機導航，只要地圖上有藥妝店標記的都會去，每一盒都選最大規格，一盒裡幾十個。

他們和日本同事一起行動，溝通很方便。同事也以本地人的角度考慮哪裡可能有貨，哪裡會限購。像東京、大阪這樣的大城市遊客多，人流量大，不排除有人囤貨，一定會限購。所以他們建議走小城市、小縣城，一樣是連鎖藥妝店，貨源充足。日本店員很熱心，還幫忙找紙箱打包，搬上車。

帶了這麼多貨沒辦法托運，所以他們提前跟航空公司溝通，對方知道這些物資都是要捐贈的，也盡量幫忙協調。後來還聯繫了上海市華僑事業發展基金會，他們作為受捐單位，開了證明，直接走綠色通道。

本來計畫春節度假，帶孩子去騎馬、坐熱氣球、泡溫泉。但這次在日本，基本上都在買口罩。孩子一開始不理解為什麼要買那麼多口罩。季錦良告訴他，醫生也可以救人，口罩也可以救人，後來孩子就像執行任務一樣，也願意跟著他們。