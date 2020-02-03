大馬中領館前現可疑包裹 排爆後…眾人大嘆可惜了

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中國武漢肺炎肆虐，海外華人也十分關心。馬來西亞檳城的中國總領事館門外，日前發現三個來歷不明的箱子，由於無法辨識箱中物品，擔心是爆裂物，所以大馬警方出動拆彈專家將箱子引爆。沒想到，隨著一聲轟然巨響，幾十個N95口罩被炸飛。原來，這三個神祕紙箱裡裝得不是什麼危險物品，而是當地華人捐贈的滿滿愛心物資。

綜合報導，檳城東北區警局助理警長桑通表示，1月31日下午3時，警方接到領事館報警稱，大門外有三個來歷不明的箱子。警方立即出動爆炸品處理小組與排爆機器人趕往現場。

拆彈專家與排爆機器人經過近三小時的努力，仍無法識別箱中物品，決定當場引爆。隨後數十個N95口罩被炸起兩米多高。警方調查後發現，箱中除口罩外並無可疑物品。警方表示，口罩的寄方來歷不明，無法鑒定對方的身分及想要寄去的地點。

但同時，在社群媒體上流傳一個視頻，約七名當地華人乘兩輛車抵達領事館，並將箱子放在大門口。他們還在現場拉起了三面橫幅，寫到「武漢挺住」、「馬來西亞華僑誠心祈願同胞們早日康復」字樣。

事後，他們向警方透露，捐獻這批物資是希望幫助中國抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎。

對此，有網友在微博上向大馬華人表示感謝，也有人心疼那批被「爆破」的口罩，並建議匿名捐贈者務必在包裝上注明「口罩」。